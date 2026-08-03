남양주시, 도로 침수 예방 배수시설 정비 강화

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 여름철 집중호우로 인한 도로 침수 피해를 막기 위해 빗물받이 정비와 배수시설 개선 등 선제적 수해 예방 대책을 시행했다고 3일 밝혔다.

남양주시 빗물받이 위치표시 안내판과 홍수비상구 안내판 모습. [사진=남양주시]

시는 지난 2월부터 7월까지 도로구역 내 빗물받이 2만4000여 개를 대상으로 정기 순찰과 준설을 실시해 낙엽·토사·생활쓰레기 등 배수를 방해하는 이물질을 제거하고 우기 전 배수 기능을 확보했다.

또 침수 취약 구간을 중심으로 상습 침수 구역 21개 구간에 홍수비상구 28개소와 추가 배수로를 설치해 집중호우 시 도로에 고인 빗물이 신속히 빠져나가도록 배수 능력을 높였다.

저지대 빗물받이 경계석에는 위치를 쉽게 확인할 수 있는 빗물받이 위치표시 200여 개소를 시범 설치해 집중호우 시 시민들이 배수 장애 요인을 신속히 확인하고 대응할 수 있도록 했다.

남양주시는 장마 이후에도 태풍과 돌발성 집중호우에 대비해 주요 도로와 침수 취약지역에 대한 순찰을 지속하고 홍수비상구와 빗물받이 위치표시 확대 등 상시적인 수해 예방 관리체계를 이어갈 계획이다.

최현덕 남양주시장은 "집중호우에 대비해 위험 요인을 미리 살피고 수해 예방에 총력을 기울여왔다"며 "앞으로도 철저한 사전 점검과 신속한 대응으로 시민의 생명과 안전을 빈틈없이 지키겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com