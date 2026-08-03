【韩股收盘】 KOSPI指数跌逾5% 半导体股获利回吐拖累大盘

纽斯频通讯社首尔8月3日电 韩国综合股价指数（KOSPI）3日收盘大幅下跌，受前一交易日半导体权重股大幅上涨后获利回吐影响，半导体板块整体走弱，拖累大盘回落。不过，创业板市场（KOSDAQ）在医药生物和机器人板块带动下逆势上涨逾2%。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所3日公布的数据，韩国综合股价指数（KOSPI）收于6257.45点，较前一交易日下跌338.00点，跌幅5.12%。创业板指数（KOSDAQ）收于737.35点，较前一交易日上涨17.59点，涨幅2.44%。

资金流向方面，韩国综合股价指数市场中，外国投资者和机构投资者分别净卖出2.8262万亿韩元和1.9475万亿韩元，个人投资者净买入4.6527万亿韩元，但未能扭转指数跌势。

分析认为，前一交易日三星电子和SK海力士股价分别大涨29%和30%，3日两只半导体龙头股遭遇获利回吐，带动半导体板块整体回调，部分资金则流向医药生物和机器人等板块。

个股方面，三星电子下跌8.76%，收于23.95万韩元；SK海力士下跌8.79%，收于156.7万韩元。三星电子优先股、LG新能源、三星生物制剂、三星生命和SK Square等市值靠前股票均不同程度下跌。

KOSDAQ指数盘中最高升至757.60点，并连续第二个交易日触发程序化买入暂停机制，随后回吐部分涨幅。

首尔外汇市场当天收盘时，韩元对美元汇率报1美元兑1429.8韩元，较前一交易日收盘下跌5.8韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社