민형배 특별시장, 무더위쉼터 현장 점검…"폭염 취약 어르신 보호 총력"

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경로당 냉방시설 살피고 관계자에 적극 대응 당부

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 3일 해남군 비석경로당을 찾아 무더위쉼터 운영 실태를 점검하고 폭염 취약 어르신 보호 대책을 주문했다고 밝혔다.

민 시장은 이날 비석경로당에서 어르신들의 건강 상태와 냉방시설 가동 현황을 확인했다. 무더위쉼터 이용 과정에서 나오는 불편과 애로사항도 직접 들었다.

폭염대비 '무더위 쉼터' 현장 방문. [사진=전남광주특별시] 2026.08.03 ej7648@newspim.com

민 시장은 "폭염이 지속되는 낮 시간대에는 가급적 외출과 야외활동을 자제하고 규칙적으로 물을 자주 마셔달라"고 당부했다.

전남광주통합특별시는 연일 이어지는 폭염으로 온열질환자가 발생함에 따라 경로당, 마을회관, 복지관 등 1만여 개소를 무더위쉼터로 지정해 운영 중이다.

시는 생활지원사 4900여 명과 장애인 활동지원사 1만 3600여 명을 동원해 하루 1회 이상 전화 또는 직접 방문으로 안부를 확인하는 체계를 가동했다. 폭염 예방수칙 안내도 병행한다.

이번 조치는 폭염 취약계층인 어르신과 장애인의 건강 보호를 위해 마련됐다.

ej7648@newspim.com