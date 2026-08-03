관악구 '제5기 강감찬 상인대학' 수강생 모집...스마트 상인 육성

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실전형 AI 역량 강화 및 숏폼 콘텐츠 제작 등

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 관악구가 소상공인의 디지털 경쟁력 강화를 위해 '제5기 강감찬 상인대학'을 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 교육은 오는 9월부터 11월까지 관악구평생학습관에서 매주 월요일 총 10회 과정으로 진행된다. 일반 강의 8회와 선진지 견학 1회, 졸업식 1회로 구성된다. 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 교육으로 운영된다.

관악구 제5기 강감찬 상인대학 모집 포스터 [사진=관악구]

교육 과정에는 인공지능(AI) 활용 및 실습을 비롯해 점포 브랜딩, 홍보 콘텐츠 제작, 상품·점포 사진 및 숏폼 영상 제작, 정부지원제도 활용, 퍼스널 이미지 메이킹 등이 포함됐다. 우수 상권을 직접 방문하는 선진지 견학도 마련해 성공 사례와 운영 노하우를 공유할 예정이다.

모집 인원은 40명이다. 관악구 내 소상공인과 예비창업자를 대상으로 이날부터 정원 마감 시까지 신청을 받는다. 신청서는 관악구청 홈페이지에서 내려받아 방문 또는 이메일로 제출하면 된다.

올해로 5회째를 맞은 강감찬 상인대학은 지금까지 119명의 졸업생을 배출했다. 관악구는 이와 함께 야간·음식문화 축제와 관악형 아트테리어 사업 등 골목상권 활성화 정책도 추진하고 있다.

박준희 관악구청장은 "급변하는 유통·소비 환경에 대응할 수 있도록 소상공인의 디지털 혁신 역량 강화에 중점을 뒀다"며 "앞으로도 골목상권 경쟁력 강화를 위한 지원을 지속하겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com