최정호 익산시장 국가예산 확보 '총력'…핵심현안 반영

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전북권 광역철도·KTX 익산역 시설개선 등 국비사업 반영 집중 건의

기획예산처·국회 연쇄 방문, 공공기관 유치·AI 산업단지 추진 공조 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장은 내년도 정부 예산안 편성을 앞두고 기획예산처와 국회를 잇달아 방문해 핵심 국비사업 반영과 지역 현안 해결에 총력을 기울이고 있다고 3일 밝혔다.

최 시장은 이날 기획예산처 핵심 관계자들을 만나 주요 국비사업의 필요성을 설명하고 정부 예산안 반영을 요청한 데 이어 국회를 찾아 지역 정치권과 예산 확보를 위한 공조를 강화했다.

최정호 익산시장(좌)이 조용범 기획예산처 차관 면담을 통해 현안사업 지원을 강조했다.[사진=익산시] 2026.08.03 lbs0964@newspim.com

최 시장은 기획예산처 면담에서 전북권 산재전문병원 건립과 익산 왕궁 자연환경 복원사업, 동익산역 진입도로 개설 등 주요 현안사업의 당위성을 설명하고 백제왕궁 금마저 역사문화공간 조성사업의 국비 증액도 건의했다.

이어 국회에서는 지역 국회의원과 전문위원들을 만나 제2차 공공기관 익산 유치와 익산역 복합개발 및 광역거점 구축, 피지컬 AI 반도체 첨단산업단지 조성, 피지컬 AI 실증 시범도시 구축 등 미래 성장동력 확보를 위한 협조를 요청했다.

특히 전북권 광역철도와 국가식품클러스터 인입 철도선 구축, KTX 익산역 시설개선 사업의 정부 예산 반영과 함께 예비타당성조사가 진행 중인 주요 사업의 원활한 추진을 위한 지원도 강조했다.

익산시는 정부 예산안 편성이 마무리되는 시점까지 지역 정치권과 긴밀한 협조체계를 유지하며 정부안 반영은 물론 국회 심의 단계까지 국가예산 확보 활동을 이어갈 방침이다.

최정호 익산시장은 "국가예산 확보는 정부와 국회를 지속적으로 찾아 사업의 필요성을 설득하는 과정이 중요하다"며 "익산의 미래 성장동력과 민생사업이 정부 예산안에 차질 없이 반영될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

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