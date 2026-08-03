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평택시, 'AI 기반 노인요양원 돌봄' 구축 추진…"첨단 안전망 기대"

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AI 핵심 요약

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  • 평택시가 3일 AI 활용 요양원 돌봄 체계 구축에 착수했다
  • 시립노인전문요양원에 온프레미스 기반 이상징후 조기 탐지 시스템을 시범 도입한다
  • 고령 보호사도 쉽게 위험 인지하도록 설계해 연말까지 안전사고 대응 효과를 검증할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 요양원 입소 어르신들의 안전을 인공지능(AI)으로 지키는 사전 예방 중심의 돌봄 체계 구축에 본격 착수한다.

3일 시에 따르면 이번 사업은 중소벤처기업부가 주관한 '2026년 민관협력 오픈이노베이션 지원사업'에 수요기관으로 최종 선정돼 추진하게 됐다.

'AI 기반 노인요양원 돌봄'시스탬 운영 모습[사진=평택시]

이에 따라 시는 고령화와 야간 인력 부족 등으로 어려움을 겪는 복지 현장에 실질적인 도움을 주는 체감형 AI 복지 서비스를 시범 구축하기로 했다.

사업은 초거대 언어모델(LLM)과 멀티모달 비전 AI 원천 기술을 보유한 AI 플랫폼 전문기업 (주)클레비(Clevi)와 협력해 추진된다.

양 기관은 '온프레미스 기반 요양원 어르신 행동 예측 및 이상징후 조기 탐지 시스템'을 평택시립노인전문요양원에 시범 도입하기로 했다.

시는 기존의 요양시설 돌봄은 사고 발생 후 조치하는 수동적 방식에 머물렀으나 이번 시스템 도입을 통해 AI가 낙상이나 병상 이탈 등 위험 전조 증상을 조기에 포착해 사고를 사전에 방지할 것으로 기대하고 있다.

특히 외부 클라우드를 거치지 않는 폐쇄망(온프레미스) 기술을 적용해 민감한 영상 정보 유출을 원천 차단하는 것은 물론 AI가 어르신 개인별 정상 행동 패턴을 학습해 오탐지율을 획기적으로 낮춘 것이 특징이다.

아울러 고령의 요양보호사들이 복잡한 스마트폰 앱을 조작할 필요 없이 호실 입구의 LED 램프 색상과 복도 전광판을 통해 위험 상황과 대응 우선순위를 즉각 인지할 수 있도록 설계됐다.

시는 올해 8월부터 요양원 내 시범 호실을 마련하고 참여 희망 어르신을 대상으로 사업을 본격 시작해 연말까지 안전사고 대응 시간 단축 등 성과 검증을 마칠 계획이다.

최원용 평택시장은 "이번 사업은 첨단 기술이 세심한 돌봄이 필요한 어르신들의 안전을 사전에 어떻게 지켜낼 수 있는지 보여주는 중요한 계기가 될 것"이라며 "성공적인 시범 운영을 바탕으로 현장 목소리를 반영해 시민 누구나 안심하고 생활할 수 있는 따뜻한 복지 도시 평택을 만들어 가겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com

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