안성시 여성비전센터, 생애정리지도자 교육생 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시 여성비전센터가 경력보유여성과 미취업자의 경제적 자립 및 재취업을 돕기 위해 '생애정리지도자(유품정리사)' 과정 수강생을 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 교육은 고령화와 1인 가구 증가 등 최근의 사회적 변화에 발맞춰 기획된 교육으로 유품 정리와 특수 청소 등 신규 직업 영역에서의 취업 경쟁력을 높이고 현장 실무 능력을 갖춘 전문 인력을 양성하기 위해 마련됐다.

안성시 여성비전센터 '생애정리지도자(유품정리사)' 교육생 모집 안내 홍보물[사진=안성시]

교육은 총 3개 분야로 운영되며 ▲유품의 체계적 분류 및 보존을 다루는 '유품 정리' ▲상속·유언 관련 법률 및 절차를 배우는 '행정 정리' ▲고독사 현장 정리 및 위생 관리를 위한 '특수 청소 및 정리 수납' 등 실무 중심의 교육으로 진행된다.

수료생들에게는 '유품정리사' 자격증이 발급되며 지역 내 미취업 여성이 우선 선발된다.

참여를 희망하는 시민은 안성시 평생학습 포털 '안성 배움e' 누리집(웹사이트)을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

시 관계자는 "이번 훈련을 통해 경력보유여성들이 취업 역량을 강화하고 현장에서 즉시 활동할 수 있는 전문 인재로 성장하길 기대한다"고 전했다.

lsg0025@newspim.com