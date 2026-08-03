성남시, 14일까지 '2026년 고용우수기업' 모집

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인증 일자리 창출 기업에 다양한 인센티브 제공

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시가 오는 14일까지 지역 내 일자리 창출에 기여한 중소기업을 대상으로 '2026년 성남시 고용우수기업'을 모집한다고 3일 밝혔다.

성남시 중소기업 대상 '2026년 성남시 고용우수기업' 모집 홍보 포스터.[사진=성남시]

신청 대상은 공고일 현재 성남시에 본사 또는 주 공장을 두고 2년 이상 정상 운영 중인 상시근로자 5인 이상 중소기업으로 최근 1년간 고용증가율이 10% 이상이고 고용 증가 인원이 2명 이상인 기업이면 신청할 수 있다.

시는 고용 증가 실적뿐만 아니라 기업 경영의 건전성, 고용의 안정성, 근로환경 등 고용의 질적 수준을 종합적으로 평가해 고용우수기업을 최종 선정할 계획이다.

선정된 기업에는 인증일로부터 2년간 유효한 고용우수기업 인증서와 인증현판을 수여하고 국내·외 전시회 참가 및 판로 지원, 사업화 패키지 지원, 기후테크 중소기업 육성 사업화 지원 등 각종 기업지원사업 신청 시 인센티브를 제공한다.

다만 인증 이후 연 2회 실시하는 현황조사에서 인증 당시보다 고용인원이 감소하거나 사업장 이전·폐업 등 인증 유지 요건을 충족하지 못할 경우 인증이 취소될 수 있다.

신청을 희망하는 기업은 신청서와 중소기업확인서, 사업자등록증 사본 등 관련 서류를 담당자 이메일로 제출하면 되며 자세한 사항은 성남시청 홈페이지 고시·공고에서 확인할 수 있다.

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