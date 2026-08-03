성남시, 청년·중장년 1인 가구 금융안전 교육 운영

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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시가 1인 가구 힐링스페이스에서 '금융 안전 교육'을 운영한다고 3일 밝혔다.

성남시 1인 가구 힐링스페이스에서 진행하는 '금융 안전 교육' 홍보 포스터.[사진=성남시]

이번 과정은 생성형 인공지능(AI) 시대의 생활 변화에 대한 이해를 높이고 1인 가구의 디지털 활용 역량 강화와 금융사기 예방을 통해 안전한 금융 생활을 지원하기 위해 마련됐으며 청년반(19세~39세) 20명, 중장년반(40~64세) 20명 등 모두 40명을 대상으로 운영한다.

청년은 오는 31일부터 10월 12일까지 매주 월요일 오후 7시부터 2시간 동안 인공지능을 활용한 생활 역량 강화, 스스로 지키는 금융 안전, 인공지능 활용 적금·투자 정보 탐색과 활용법, 슬기로운 금융 관리를 위한 인공지능 비서 설계와 코딩, 나만의 금융경제 비서 완성하기 등에 대해 교육을 받게 된다.

중장년반은 오는 29일부터 10월 17일까지 매주 토요일 오전 11시부터 2시간 동안 인공지능과 함께하는 스마트한 생활, 금융사기로부터 내 자산 지키기, 인공지능 활용 자산관리 금융 정보 탐색과 활용법, 안전한 자산관리를 위한 인공지능 비서 설계·코딩, 나만의 금융경제 비서 완성하기 등을 배운다.

모집은 선착순으로 수강료는 무료이며 참여를 희망하는 1인 가구는 성남시 평생학습 통합 플랫폼 '배움숲' 또는 성남시 1인 가구 힐링스페이스를 통해 신청하면 되고 수강생은 노트북, 태블릿 PC, 스마트폰 중 하나를 지참해야 한다.

성남시 관계자는 "생성형 AI 활용 능력을 높이는 동시에 금융사기와 개인정보 유출에 대비하는 실질적인 교육이 될 것"이라고 말했다.

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