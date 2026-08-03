세종시, 황미나 시립청소년교향악단 상임지휘자 위촉

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 3일 황미나 지휘자를 시립청소년교향악단 상임지휘자 겸 예술감독으로 다시 위촉했다
- 이번 위촉은 공개모집과 서류·면접 심사를 거쳐 이뤄졌으며 임기는 2028년 7월 31일까지 2년간이다
- 황 지휘자는 교육 중심 운영과 지역 예술인 협력으로 세종 청소년 음악 성장과 지역 음악 생태계 발전에 힘쓰겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시는 세종시립청소년교향악단 상임지휘자 겸 예술감독에 황미나 지휘자를 위촉했다고 3일 밝혔다.
시에 따르면 황 지휘자는 지난 2022년 세종시립청소년교향악단 창단과 함께 초대 예술감독 겸 상임지휘자를 맡아 청소년 단원들의 음악적 역량 강화와 오케스트라 운영 기반 마련에 기여해 왔다.
이번 위촉은 공개모집을 통해 진행됐으며 서류와 면접 전형 위원회 심사를 통해 최종 선정됐다. 임기는 오는 2028년 7월 31일까지 2년간이다.
황 지휘자는 "다시 한번 시립청소년교향악단을 이끌게 돼 매우 뜻깊고 감사하다"며 "단원들이 음악을 통해 성장할 수 있도록 교육 중심의 예술단 운영에 힘쓰고 지역 예술인과 협력을 바탕으로 세종의 음악 생태계 발전에 기여하겠다"고 말했다.
한편 시립청소년교향악단은 정기연주회와 찾아가는 음악회, 마스터클래스 등 다양한 프로그램을 통해 청소년들에게 수준 높은 음악교육과 공연 기회를 제공하고 있다. 이를 통해 지역 문화예술 저변 확대와 문화예술 인재 양성에도 힘쓰고 있다.
vincent977@newspim.com