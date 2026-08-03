적극행정 유공 공무원 33명 포상…공직사회 '성과 중심' 문화 확산

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농업법인 부동산 투기 지방세 106억 추징 등...특별승진 등 특전

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 주민이 체감하는 행정혁신을 이끈 지방정부 공무원과 기관에 훈·포장과 표창을 수여하고 특별승진 등 인사상 특전을 부여했다.

행정안전부는 3일 정부세종청사 민원동 대강당에서 '제6회 지방정부 적극행정 유공 포상' 시상식을 열고 지방정부 공무원과 기관 등 총 33명(점)을 포상했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 포상은 창의적인 아이디어와 적극적인 업무 추진으로 불합리한 규제를 개선하고 주민 삶의 질 향상에 기여한 공직자를 격려하기 위해 마련됐다.

김민재 행정안전부 차관은 녹조·옥조근정훈장 2명, 근정포장 3명, 대통령표창 4점, 국무총리표창 5점, 행정안전부 장관표창 19점 등 총 33명(점)에 포상을 수여했다.

특히 개인 수상자에게는 특별승진 또는 특별승급, 성과급 최고등급, 근무성적평정 가점, 교육훈련 우선선발 등 인사상 특전이 한 가지 이상 부여된다.

녹조근정훈장은 지방세 자료를 활용한 새로운 조사기법으로 농업법인 부동산 투기를 적발하고 지방세 106억원을 추징한 전남광주통합특별시 임대진 씨가 받았다.

옥조근정훈장은 청각·언어장애인과 외국인을 위한 119 신고체계와 현장 맞춤형 '그림 문진표'를 개발한 충청남도 소방본부 강성구 씨에게 수여됐다.

근정포장은 전국 최초로 가상자산 직접 매각을 통한 지방세 체납 징수 체계를 구축한 경기 파주시 김영호 씨와 '중증 두부 외상 처치 헤드캡'을 개발해 특허를 획득한 강원 원주소방서 지창영 씨, 인공지능(AI) 기반 도시기본계획 수립 체계를 구축한 인천광역시 성시윤 씨가 각각 받았다.

기관 포상에서는 경상남도와 경기 안양시, 경남 하동군, 서울 중구가 '2025년 지방정부 적극행정 종합평가' 최우수기관으로 선정돼 대통령 표창을 받았다.

행정안전부는 수상자 선정 과정에서 국민 추천과 기관 추천을 받은 후보자를 대상으로 예비심사와 국민 체감도 평가, 공개 검증, 현지실사, 본심사 등 다단계 검증 절차를 거쳐 공정성과 객관성을 확보했다고 설명했다.

김민재 행안부 차관은 "국민이 체감하는 변화는 공직자의 과감한 도전과 적극성에서 시작된다"며 "현장의 불편을 해소하기 위해 묵묵히 헌신한 수상자들에게 감사드리며 앞으로도 공무원들이 소신 있게 일할 수 있는 적극행정 문화를 만들어 가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com