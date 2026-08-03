NCT 127, 정규 7집 '블링이' 프로모션 시작…'콜 127' 웹사이트 오픈

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 NCT 127이 정규 7집 '블링이(BLINGY)' 프로모션을 본격적으로 가동한다.

오는 8월 24일 정규 7집 '블링이'를 발표하는 NCT 127은 이번 활동의 메인 슬로건 '콜(CALL) 127'을 바탕으로 팬들의 호출을 받고 집결한 '서울의 해결사'이자 멤버들 및 팬들과 완벽한 '원팀'을 이루는 스토리텔링을 선보이고, 이를 다채롭게 즐길 수 있는 온·오프라인 프로모션을 전개할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = MCT 127이 새 앨범 프로모션을 시작했다. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.08.03 alice09@newspim.com

이에 NCT 127은 3일 0시 정규 7집 '블링이'의 프로모션 웹사이트를 오픈했으며, 온∙오프라인으로 펼쳐지는 프로모션을 한눈에 확인할 수 있는 '관제센터' 콘셉트로 구현되어 팬들에게 색다른 몰입감을 선사하고 있다.

팬들의 접속 자체를 NCT 127을 호출한다는 의미로 표현한 이번 웹사이트에서는 티징 콘텐츠의 비하인드 사진을 감상할 수 있다.

또한 사이트 내 '콜 127' 버튼을 눌러 멤버들의 목소리를 들으며 NCT 127과 교신하는 듯한 특별한 재미를 느낄 수 있을 것으로 기대된다.



NCT 127 정규 7집 '블링이'는 8월 24일 오후 6시 각종 음악 플랫폼에서 공개되며, 타이틀곡 '블링이'를 포함해 NCT 127만의 유니크한 음악 세계를 만끽할 수 있는 총 9곡으로 구성되어 있다.

alice09@newspim.com