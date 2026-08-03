롯데시네마, 다이노탱 협업 치즈 페스티벌 진행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

치즈 테마 신메뉴 4종 출시

컬래버레이션 굿즈도 순차 공개

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마는 캐릭터 브랜드 '다이노탱'과 협업한 '세이 치즈(Say Cheese) 치즈 페스티벌'을 이날부터 전국 롯데시네마에서 진행한다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마, 치즈 페스티벌 포스터 [사진=롯데컬처웍스] 2026.08.03 taeyi427@newspim.com

이번 행사는 치즈를 주제로 한 신메뉴와 캐릭터 협업 굿즈를 함께 선보이는 프로모션으로 마련됐다.

행사에서는 치즈를 활용한 신메뉴 4종을 출시한다. 치즈 팝콘과 치즈볼을 함께 담은 '치즈볼 팡팡팝콘', 모짜렐라 치즈를 넣은 '통모짜 치즈스틱', 치즈 소스와 베이컨칩을 곁들인 '딥치즈 프라이즈', 다이노탱 랜덤 띠부씰이 포함된 '다이노탱 멕시칸 치즈나쵸' 등이다.

신메뉴 구매 고객에게는 다이노탱 캐릭터를 활용한 전용 팝콘컵과 팝콘·스낵 픽도 제공한다.

컬래버레이션 굿즈도 순차적으로 출시된다. 이날에는 '치즈에 숨은 보보 키링'을 먼저 선보이고 오는 18일에는 팝콘 모양의 쿼카 캐릭터를 적용한 '팝콘쿽 클리커'를 추가 출시할 예정이다.

행사와 관련한 세부 내용은 롯데시네마 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

롯데시네마 관계자는 "관객들에게 영화 관람 외에도 다양한 즐길 거리를 제공하기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 차별화된 콘텐츠와 협업을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.



taeyi427@newspim.com