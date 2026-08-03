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이상이, '유부녀 킬러' 첫 등장부터 압도…인생 캐릭터 예고

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  • 이상이가 1일 방송된 유부녀 킬러 2회서 이동진으로 첫 등장했다.
  • 총상과 수사 자료로 킹피셔 재개를 직감하며 존재감을 드러냈다.
  • 아기상어 스티커를 발견해 유보나 추적전의 서막을 열었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상이가 첫 등장부터 남다른 존재감으로 극을 압도하며 인생 캐릭터 경신을 예고했다.

이상이는 지난 1일 방송된 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러' 2회에서 킹피셔 추적자, 이동진 경위로 첫 등장해 시청자들의 이목을 사로잡았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유부녀 킬러 이상이. [사진=유부녀 킬러] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

이동진은 살해 현장을 집요하게 수사하던 중 피해자의 관자놀이를 정확히 관통한 총상과, 피해자가 아내를 살해했지만 음주운전 치사 혐의만 적용돼 출소한 인물임을 확인했다. 그는 이를 통해 킹피셔가 4년 만에 다시 움직이기 시작했음을 직감하며 사건의 실체를 빠르게 꿰뚫었다.

총알의 궤적을 따라 저격 위치를 파악한 이동진은 짧은 순간에도 강력반 에이스 형사다운 날카로운 관찰력과 침착한 판단력, 노련한 수사 감각을 보여줘 그가 왜 에이스 형사인지를 단번에 납득하게 했다. 이어서 "돌아온 것 같다. 반갑다, 킹피셔"라는 이동진의 한마디와 빼곡하게 보관 중인 킹피셔 수사 자료는 그가 오랜 시간 킹피셔를 쫓아온 인물임을 짐작하게 했다.

극의 말미, 이동진은 현장에 붙어 있던 아기상어 스티커를 발견하며 유부녀 킬러 유보나(공효진)에게 한 발짝 다가가 앞으로 그가 이끌어갈 치열한 추적전의 서막을 알렸다.

이상이는 작은 실마리도 놓치지 않는 날카로운 눈빛, 감정을 덜어낸 절제된 표정, 필요한 말만 던지는 묵직한 대사로 베테랑 형사의 무게감을 더했다. 특히 그는 시선과 호흡, 미세한 표정 변화로 이동진 캐릭터가 지닌 집념과 냉철함을 그려내며 극의 긴장감을 배가시켰다. 이상이가 이동진 캐릭터를 통해 또 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 기대가 모인다.

moonddo00@newspim.com

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