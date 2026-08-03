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오태완 의령군수 "민생안정지원금 50만 원 지급…골목상권 회복 기대"

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  • 경남 의령군이 3일 군민 1인당 50만 원 민생안정지원금을 지급한다고 밝혔다.
  • 지원대상은 6월 30일 기준 군민·결혼이민자 등 2만4600명이며, 의령사랑상품권으로 올해 12월 31일까지 사용할 수 있다.
  • 군은 TF 구성·콜센터 운영 등으로 신청·지급 불편을 최소화하고 골목상권·전통시장 매출 회복을 기대하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지원금 지급 대상 2만4600명
지역 소비 진작·경제 회복 목표

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 지방선거 공약으로 내세운 민생안정지원금 사업 추진을 위해 생활 안정과 골목상권 회복을 동시에 노린다.

군은 이달부터 군민 생활 안정과 지역 내 소비 진작을 위해 군민 1인당 50만 원을 지원하는 민생안정지원금을 지급한다고 3일 밝혔다.

경남 의령군이 군민 생활 안정과 지역경제 회복을 위해 군민 1인당 50만 원의 민생안정지원금을 지급한다. 사진은 의령군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2021.06.15

이번 사업은 오태완 군수가 지방선거에서 약속한 대표 민생공약으로 민선 9기 핵심 정책인 '오(5)케어' 가운데 소득 지원을 담당하는 소득케어 분야 주력 사업이다.

지원 대상은 2026년 6월 30일 기준 의령군에 주민등록을 둔 군민과 결혼이민자, 영주권자 등 약 2만4600명이다. 총사업비는 125억 원 규모다. 지급 방식은 지역 내에서만 사용할 수 있는 의령사랑상품권(지류형)이다. 상품권 사용기한은 2026년 12월 31일까지로 정했다.

신청 기간은 오는 10일부터 9월 11일까지다. 주소지 관할 읍·면 주민센터에 신청하면 접수 즉시 현장에서 의령사랑상품권을 지급한다. 군은 신청 첫 주에는 출생연도 끝자리별 요일제를 운영해 방문이 집중되는 상황을 막고 고령자·장애인 등 거동이 불편한 주민을 대상으로 찾아가는 신청 접수 서비스도 병행한다.

군은 민생안정지원금 지급을 위해 전담 TF를 꾸리고 상품권 확보, 전산시스템 구축, 보조인력 배치, 콜센터 운영 등 사전 준비를 마쳤다. 신청·지급·사용 전 과정에서 군민 불편을 줄일 수 있도록 현장 대응 체계를 강화한다는 계획이다.

지원금은 지역사랑상품권으로 지급되는 만큼 지역 내 소비를 유도해 소상공인과 골목상권, 전통시장 매출 회복에 도움을 줄 것으로 군은 보고 있다. 앞서 의령군의회는 관련 조례와 예산을 의결해 사업 추진 기반을 마련했다는 설명이다.

오태완 군수는 "민생안정지원금은 군민께 드린 약속을 실행하는 민선 9기의 대표 민생정책"이라며 "어려운 시기에 군민 한 분 한 분이 정책 변화를 체감하고 지역경제에도 실질적인 도움이 되도록 빈틈없이 추진하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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