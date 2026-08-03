오태완 의령군수 "민생안정지원금 50만 원 지급…골목상권 회복 기대"

AI 핵심 요약beta
- 경남 의령군이 3일 군민 1인당 50만 원 민생안정지원금을 지급한다고 밝혔다.
- 지원대상은 6월 30일 기준 군민·결혼이민자 등 2만4600명이며, 의령사랑상품권으로 올해 12월 31일까지 사용할 수 있다.
- 군은 TF 구성·콜센터 운영 등으로 신청·지급 불편을 최소화하고 골목상권·전통시장 매출 회복을 기대하고 있다.
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지역 소비 진작·경제 회복 목표
[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 지방선거 공약으로 내세운 민생안정지원금 사업 추진을 위해 생활 안정과 골목상권 회복을 동시에 노린다.
군은 이달부터 군민 생활 안정과 지역 내 소비 진작을 위해 군민 1인당 50만 원을 지원하는 민생안정지원금을 지급한다고 3일 밝혔다.
이번 사업은 오태완 군수가 지방선거에서 약속한 대표 민생공약으로 민선 9기 핵심 정책인 '오(5)케어' 가운데 소득 지원을 담당하는 소득케어 분야 주력 사업이다.
지원 대상은 2026년 6월 30일 기준 의령군에 주민등록을 둔 군민과 결혼이민자, 영주권자 등 약 2만4600명이다. 총사업비는 125억 원 규모다. 지급 방식은 지역 내에서만 사용할 수 있는 의령사랑상품권(지류형)이다. 상품권 사용기한은 2026년 12월 31일까지로 정했다.
신청 기간은 오는 10일부터 9월 11일까지다. 주소지 관할 읍·면 주민센터에 신청하면 접수 즉시 현장에서 의령사랑상품권을 지급한다. 군은 신청 첫 주에는 출생연도 끝자리별 요일제를 운영해 방문이 집중되는 상황을 막고 고령자·장애인 등 거동이 불편한 주민을 대상으로 찾아가는 신청 접수 서비스도 병행한다.
군은 민생안정지원금 지급을 위해 전담 TF를 꾸리고 상품권 확보, 전산시스템 구축, 보조인력 배치, 콜센터 운영 등 사전 준비를 마쳤다. 신청·지급·사용 전 과정에서 군민 불편을 줄일 수 있도록 현장 대응 체계를 강화한다는 계획이다.
지원금은 지역사랑상품권으로 지급되는 만큼 지역 내 소비를 유도해 소상공인과 골목상권, 전통시장 매출 회복에 도움을 줄 것으로 군은 보고 있다. 앞서 의령군의회는 관련 조례와 예산을 의결해 사업 추진 기반을 마련했다는 설명이다.
오태완 군수는 "민생안정지원금은 군민께 드린 약속을 실행하는 민선 9기의 대표 민생정책"이라며 "어려운 시기에 군민 한 분 한 분이 정책 변화를 체감하고 지역경제에도 실질적인 도움이 되도록 빈틈없이 추진하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com