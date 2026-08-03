민주당 전남광주특별시 초대 시당위원장 3파전 확정

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권향엽·조계원·안도걸…15일 나주 당원대회서 선출

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시당 초대 위원장 선거가 현역 의원 3인 경쟁 구도로 치러진다.

더불어민주당 전남광주통합특별시당 선거관리위원회는 15일 낮 12시 나주 종합스포츠파크 다목적체육관에서 정기 당원대회를 열고 초대 시당위원장을 선출한다고 3일 밝혔다.

후보 등록 결과 기호 1번 권향엽(순천·광양·곡성·구례을) 기호 2번 조계원(여수을) 기호 3번 안도걸(동구남구을)로 확정돼 본선 경쟁이 시작됐다.

더불어민주당 전남광주통합특별시당 로고. [사진=민주당 전남광주특별시당]

투표는 권리당원과 전국대의원을 대상으로 온라인으로 진행된다. 권리당원 투표는 13일 오전 9시부터 14일 오후 9시까지, 전국대의원 투표는 15일 오전 9시부터 오후 1시까지 실시된다. 후보가 3인 이상이어서 선호투표제가 적용되며 유권자는 1~3순위를 선택한다. 1차 집계에서 과반 득표자가 없을 경우 최하위 후보의 차순위 표를 재배분해 당선자를 가린다.

행사는 2부로 나뉜다. 1부에서는 개회식과 함께 후보 3인의 정견 발표가 진행되고 오후 1시 투표 종료와 동시에 개표가 시작된다. 이어 2부에서는 당대표·최고위원 후보 합동연설회가 열리며, 연설회 종료 직후 개표 결과 발표와 당선인 수락연설이 이어진다.

조현호 선관위원장은 전남·광주 통합 출범에 따른 첫 시당위원장 선출인 만큼 공정한 관리에 주력하고 있다고 밝혔다. 이어 당원들의 적극적인 투표 참여를 당부했다.

ej7648@newspim.com