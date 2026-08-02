김라경, 역사적 WPBL 개막전 선발 출격...4이닝 4K 4실점

승리투수 요건 갖췄지만 소속팀 6-8 역전패...개막전 승리 날려

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자야구의 에이스 김라경(뉴욕 하이츠)이 72년 만에 부활한 미국 여자프로야구(WPBL) 역사에 자신의 이름을 깊게 새겼다. 리그 역사상 공식 첫 투구를 한 김라경은 승리 투수 요건을 갖추며 호투했지만 소속팀의 막판 역전패로 첫 승을 다음 기회로 미뤘다.

김라경은 2일(한국시간) 미국 일리노이주 스프링필드 로빈 로버츠 스타디움에서 열린 LA 퀸즈와의 2026 WPBL 개막전에 선발 등판했다. 4이닝 동안 2피안타 4볼넷 4탈삼진 4실점을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2일(한국시간) 역사적 WPBL 개막전에 선발 출격해 역투하는 김라경. [사진=WPBL SNS] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

WPBL은 1954년 올아메리칸 걸스 프로야구리그(AAGPBL)가 사라진 뒤 72년 만에 출범한 미국 여자 프로야구 리그다. 뉴욕 하이츠, LA 퀸즈, 샌프란시스코 파이어벨스, 보스턴 헌터스 등 4개 팀이 참가해 팀당 15경기를 치른다.

우천으로 약 1시간 지연된 경기에서 김라경은 초구부터 헛스윙을 유도하며 리그 개막전 첫 스트라이크와 첫 탈삼진을 모두 작성했다. 1회초 유격수 실책과 볼넷으로 무사 1·2루 위기에 몰렸으나 제이미 맥케이를 우익수 뜬공, 사라 에드워즈를 삼진으로 잡아냈다. 하지만 더블 스틸에 이어 매기 폭스에게 2타점 적시타를 맞아 선제 실점했다. 그러나 후속 타자를 낙차 큰 커브로 헛스윙 삼진 처리하며 추가 실점을 막았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2일(한국시간) 역사적 WPBL 개막전 선발 출격해 첫 삼진을 기록한 김라경. [사진=WPBL SNS] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

하이츠 타선은 1회말 곧바로 5점을 뽑아내며 김라경의 어깨를 가볍게 했다. 안정을 찾은 김라경은 2회와 3회를 연달아 삼자범퇴로 요리했다. 3회에는 모네 데이비스를 3구 만에 뜬공으로 처리한 뒤 연이은 범타를 유도하며 기세를 올려나갔다.

4회 선두 타자 2명에게 연속 볼넷을 내준 김라경은 1사 1·2루에서 아미라 온드라스에게 우중간 2타점 2루타를 맞아 실점했다. 이후 폭투와 볼넷이 겹쳐 2사 2·3루 위기가 이어졌지만 마지막 타자를 우익수 뜬공으로 잡고 마운드를 내려왔다.

WPBL은 7이닝제로 진행된다. 선발 투수가 4이닝 이상을 던지고 리드를 유지하면 승리 투수 요건을 갖춘다. 김라경은 팀이 8-4로 앞선 5회 마운드를 넘겨 승리 요건을 완벽히 채웠다. 상대 선발이자 일본 여자야구의 전설 사토 아야미가 3이닝 7실점으로 무너진 것과 대비되는 투구였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2일(한국시간) 역사적 WPBL 개막전에 선발 출격해 김라경과 사토 어야미. [사진=WPBL SNS] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

하지만 불펜과 수비가 승리를 날려버렸다. 뉴욕은 8-6으로 앞선 마지막 7회초 아웃카운트 1개를 남겨두고 잇따른 야수 실책과 연속 적시타를 허용했다. 대거 4실점하며 8-10으로 허무하게 역전패, 김라경의 역사적인 개막전 승리도 함께 날아갔다.

김라경은 리틀야구 최초의 여자 선수 홈런, 중학생 국가대표 선발, 서울대 체육교육과 출신 남자 대학야구 출전 등 한국 여자야구의 역사를 써온 인물이다. 2022년 팔꿈치 인대 접합 수술과 재활을 거쳐 일본 실업리그를 누볐고 WPBL 드래프트 1라운드 전체 11순위로 미국에 진출했다.

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