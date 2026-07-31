[핌in부산] 역대급 폭염에도 야구장 찾은 팬들..."멀리서 왔는데 취소할거면 미리 공지해야"

[부산=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구의 열기가 뜨겁다. 하지만 뜨거운 여름, 더위도 펄펄 끓고 있다. 선수 및 팬들의 안전이 우려되는 상황이다. 그럼에도 팬들은 각자 방법으로 더위를 피하며 경기를 기다리고 있다.

31일 오후 6시 30분 부산 사직야구장에서 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 롯데 자이언츠와 삼성 라이온즈의 정규시즌 경기가 열릴 예정이다. 다만 이날 부산 날씨가 매우 뜨겁다. 부산 기온은 오후 5시 기준 38도를 기록 중이다. 경기 개시가 다가오지만, 기온이 여전히 높다.

[부산=뉴스핌] 삼성 선수들이 31일 오후 5시께 부산 사직야구장에서 타격 훈련을 하고 있다. 경기 시작 1시간 30분 가량 남았지만 관중석은 비어 있다. [사진=한지용 기자] 2026.07.31 football1229@newspim.com

부산 인근에 위치한 경남 양산은 41.4도까지 기온이 올랐다. 사흘 연속 40도를 돌파했다. 그야말로 역대급 더위가 경남 지역을 덮치고 있다. 동부 지역을 제외한 부산 전 지역에는 31일 오전 11시를 기해 폭염중대경보가 발효돼 있기도 하다. 폭염중대경보는 폭염경보(일 최고 체감온도가 35℃ 이상이 2일 이상 지속될 경우) 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고 체감온도가 38도 이상일 때 내려진다.

이에 롯데 구단은 그라운드 온도를 낮추고자 잔디에 물을 뿌리는 조치를 시행 중이다. 팬들을 위해서는 지난해부터 관중 더위 쉼터(내부 1개소·외부 3개소), 온열환자 대기실(내부 1개소)을 운영하고 있다. 올해는 냉방 효율을 더 높이기 위해 컨테이너 설치 등 대책을 추가로 마련한 상황이다.

[부산=뉴스핌] 31일 오후 5시께 부산 사직야구장 내부에 위치한 식음료 매장 거리에 팬들이 가득하다. 뜨거운 햇빛을 피하기 위해 실내에 들어와 있다. [사진=한지용 기자] 2026.07.31 football1229@newspim.com

무더운 날씨에도 야구 팬들의 열정을 꺾기는 어려웠다. 롯데 구단에 따르면 전날(30일) 오후 6시 기준 사직야구장 2만3200석 중 2만2689석이 판매됐다. 다만 오후 5시가 넘은 시점에도 관중석에 위치한 팬들은 드물었다.

팬들은 이날 사직야구장 인근 식음료 매장에서 더위를 피하고 있었다. 인근 여러 카페와 식당에는 삼성과 롯데의 유니폼을 입은 팬들이 가득했다.

인근 카페에서 만난 30대 여성 김모 씨는 "날씨가 너무 더워 경기 시작 전까지 카페에서 기다리려고 한다"며 "구장이랑 가까운 카페는 모두 자리가 없어 조금 거리가 있는 곳까지 왔다"고 말했다.

한편 KBO는 기상 특보에 따라 경기를 취소할 수 있다. 폭염경보가 이틀 이상 지속될 것으로 예상되는 상황이라면, 경기 취소가 가능하다. 강제력은 없고, KBO 경기 감독관 판단을 따른다. 일 최고 기온이 35도 이상 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때도 취소를 검토할 수 있다. 부산은 연일 35도 이상의 날씨가 이어지고 있고, 주말에도 최고 37도까지 예상되고 있다.

[부산=뉴스핌] 31일 오후 5시께 부산 사직야구장 인근에 거리. 야구 팬들이 많았다. [사진=한지용 기자] 2026.07.31 football1229@newspim.com

[부산=뉴스핌] 31일 오후 5시께 부산 사직야구장으로 향하는 야구 팬들의 모습이다. [사진=한지용 기자] 2026.07.31 football1229@newspim.com

다만 팬들은 이날 취소가 되면 안 된다고 목소리를 냈다. 김모 씨는 "예상되는 기온이 정해져 있는 만큼 미리 판단해 경기를 취소해야 한다"며 "경기장까지 오기 위해 팬들이 시간과 비용을 들이는 만큼 조속하게 판단해야 한다고 생각한다"고 밝혔다.

경기장에서 만난 50대 삼성 팬 최모 씨도 "경기를 보기 위해 대구에서 이곳까지 왔다. 취소가 되면 너무 허무할 것 같다"면서도 "날씨가 너무 덥긴하다. 취소를 할거면 팬들이 경기장으로 출발하기 전인 오전에 취소하는 게 합리적일 것 같다"고 말했다.

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