남종섭 경기도의장, 대구시의회 방문...'지방의회법 제정' 영남권 연대 구축

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 31일 임인환 대구시의회 의장과 회동했다
- 양 의장은 지방의회법 조속 제정과 협력 강화에 뜻을 모았다
- 경기도의회는 전국 광역의회 연대로 국회·정부 대응을 강화하기로 했다
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지방의회 독립성·자율성 확보 공감...시도의회의장협의회 중심 공동 대응
남 의장 "지역 넘은 제도적 한계 공감...국회 문턱 넘도록 진전 이끌 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)이 지방의회법 제정을 위한 전국 광역의회 간 연대 전선을 영남권까지 전격 확장했다.
남 의장은 31일 대구광역시의회를 방문해 임인환 의장과 회동을 갖고 지방의회법의 조속한 제정을 위한 협력 방안을 다각도로 논의했다고 밝혔다.
이번 대구 방문은 수도권, 충북권, 호남권에 이어 영남권까지 지방의회법 제정 논의를 확장했다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 지방의회 권한 강화라는 공동 과제에 대해 전국 광역의회가 깊은 공감대를 형성하고 있음을 재확인한 자리였다.
이날 두 의회는 지방의회의 실질적 독립성과 자율성 확보를 위해 지방의회법 제정이 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제라는 점에 뜻을 모았다.
양 의회는 향후 대한민국시도의회의장협의회를 중심으로 긴밀한 협력 체계를 가동하고 국회와 정부를 향해 공동 대응 수위를 높여 나가기로 합의했다.
남종섭 의장은 "소속 정당과 지역은 달라도 지방의회가 직면한 제도적 한계는 다르지 않다"며 "이번 대구 방문을 통해 지방의회법 제정이 전국 광역의회가 함께 풀어야 할 공통 과제임을 다시 한번 확인했다"고 말했다.
이어 "전국 광역의회가 공통으로 요구하는 지향점을 구체화해 대한민국시도의회의장협의회 공식 과제로 강력히 추진하고 지방의회법이 국회 문턱을 넘을 수 있도록 실질적 진전을 이끌어내겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com