용인시, 2년간 상수도 유지보수 대행업체 10곳 모집

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 31일 상수도 대행업체 10곳을 공개 모집했다.
- 시는 8월 10일부터 14일까지 신청을 받기로 했다.
- 선정 업체는 급수·누수복구 등 현장 업무를 맡는다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 오는 9월부터 2028년 8월까지 2년간 지역 내 상수도 유지보수를 맡을 대행업체 10곳을 공개 모집한다.
시는 현재 운영 중인 상수도 대행업체 11곳의 지정기간이 오는 8월 말 종료됨에 따라 시민 생활과 직결되는 상수도 관리 공백을 최소화하기 위해 새 대행업체를 선정키로 했다고 31일 밝혔다.
선정된 업체는 급수시설 신설·개조·수선·분기공사와 긴급 누수 복구 등 상수도 관련 공사를 수행하게 된다.
또한 안정적인 수돗물 공급을 위해 급수 서비스 제공과 민원에 대한 신속한 대응 등 상수도 전반의 현장 업무를 담당한다.
신청 자격은 '건설산업기본법'에 따른 상·하수도 설비공사업 면허를 보유하고 용인시가 정한 기술 인력 및 장비 기준을 충족하는 업체다. 이와 함께 국세 및 지방세 체납, 최근 행정처분 등 결격사유가 없어야 한다.
접수 기간은 8월 10일부터 14일까지이며 상수도사업소 수도시설과에서 신청서를 받는다.
신청 시 사업자등록증, 면허등록증, 기술인력 보유 증명서, 공사 장비 보유 현황, 상수도 시공실적 등 관련 서류를 함께 제출해야 한다.
시는 시공경험 35점, 기술능력 25점, 경영상태 20점, 장비 및 공구 보유 20점 등 총 100점 만점의 정량 평가를 통해 고득점 순으로 업체를 지정할 계획이다.
동점자가 나올 경우 평가 항목별 점수를 우선 비교하고 다시 동점일 때는 추첨을 통해 최종 선정한다.
심건석 시 수도시설과장은 "긴급 누수 발생 시 신속히 대응할 수 있는 복구 체계를 갖추고 공사 품질을 높이기 위해 기술력과 현장 대응력을 겸비한 업체를 공개 모집하는 것"이라며 "공정하고 투명한 심사를 통해 우수한 업체를 선정, 시민들에게 안정적으로 수돗물을 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com