"밤새 독서실 앉아 있어도 성적 그대로"…여름방학 '골든타임' 지키려면

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공부량보다 학습 방향·입시 전략 점검이 핵심

계획표 강박·강점 과목 위주·강의 중심 벗어나야

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 여름방학을 앞둔 고3·N수생이 성적 반등을 위해서는 밤샘 공부량을 늘리는 것보다 학습 방향과 입시 전략을 바로잡는 것이 중요하다는 분석이 나왔다.

31일 이투스 교육평가연구소에 따르면 여름방학은 사실상 고3 및 N수생에게 대입 역전을 노릴 수 있는 '마지막 골든타임'이다.

1일 오전 서울 영등포구 여의도여고에서 학생들이 교실에서 시험 시작을 기다리고 있다. 2022.06.01 [사진=뉴스핌DB]

방학 동안 공부 시간과 문제집 권수에만 집착하기보다 실천 가능한 학습계획 수립, 취약 과목 보완, 강의 위주 공부에서의 탈피, 논술 준비 일정 관리, 수시·정시 전략 점검 등으로 성적이 오르지 않는 원인 진단이 필요하다는 것이다.

이투스 교육평가연구소는 여름방학 실패 원인은 공부의 '양'이 아니라 방향에 있다며 수험생들이 흔히 빠지는 다섯 가지 학습·입시 패턴을 제시했다.

우선 방학 전부터 지나치게 정교한 시간 단위 계획표를 짜느라 실제 공부는 미루고 플래너 관리에만 시간을 쓰는 경우 계획이 조금만 어긋나도 자책과 스트레스로 이어져 '내일부터 공부'가 반복되기 쉽다고 진단했다.

김병진 이투스 교육평가연구소장은 "방학 공부의 기준을 '앉아 있는 시간'이 아닌 과목·교재별로 당일에 끝낸 순공(純工) 분량으로 삼고 하루 공부 시간을 실제로 지킬 수 있는 범위에서 계획해야 한다"고 조언했다.

또 성적이 비교적 잘 나오는 강점 과목만 반복해 공부하며 정작 점수를 끌어올려야 할 약점 과목은 방학 내내 뒤로 미루는 '가짜 공부' 습관도 대표적인 실패 요인으로 꼽았다.

김 소장은 "여름방학을 강점 유지가 아닌 취약점 보완의 시기로 보고, 모르는 문제보다 애매하게 알고 있는 개념·문항을 중심으로 약점을 공략해야 성적 향상이 가능하다"고 강조했다.

온라인·현장 강의에 과도하게 의존해 하루 종일 모니터 앞에서 강의를 연달아 듣거나 학원 수업만 순회하는 학습 방식도 지적됐다.

강의를 들을 때는 이해한 듯 느끼더라도 실제로 스스로 문제를 풀고 복습하는 시간이 없으면 점수로 이어지지 않으며 성적은 강의를 듣는 순간이 아니라 고민하고 틀리는 연습 과정에서 오른다는 설명이다.

논술전형을 염두에 두고 있으면서도 구체적인 준비 없이 9월 수시 원서 접수 직전이나 논술고사 직전에야 논술 학습을 시작하는 패턴도 위험하다.

김 소장은 "수능 직후에는 가채점 결과에 따른 혼란과 대학별 고사 일정이 겹쳐 논술 대비 시간이 절대적으로 부족해지므로 여름방학 동안 목표 대학 최근 3개년 기출문제를 최소한 확인하고 직접 풀어보며 출제 유형과 요구 역량을 미리 파악해야 한다"고 권고했다.

목표 대학이나 전형에 대한 기준 없이 수능 공부만 '무작정 양 늘리기' 식으로 이어가는 태도도 입시 효율성을 떨어뜨린다.

여름방학에는 6월 모의평가 성적과 학생부 기록을 객관적으로 진단해 수시 6장, 정시 3장의 지원 윤곽을 잡고 각 대학의 수능최저학력기준, 정시 반영 영역 등을 미리 확인해 자신이 집중해야 할 과목과 영역을 분명히 해야 한다는 것이다.

김 소장은 "이번 여름방학에는 얼마나 많이 공부했는지보다 무엇을 개선했는지를 기준으로 학습을 점검할 필요가 있다"며 "점수를 잃게 만드는 습관과 취약점을 하나씩 보완하는 것이 결국 개학 이후 학습 흐름과 시험 결과를 바꾸는 출발점이 될 수 있다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com