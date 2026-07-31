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학생부 '복붙' 논란에...교사노조 "학생부 창작기록으로 전락…기재체계 전면 개편"

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  • 교사노동조합연맹은 31일 학생부와 고교학점제의 근본적 개편을 요구하는 기자회견을 열었다
  • 교사들은 학생부가 입시용 변별 도구로 변질돼 과도한 기록 노동과 '가짜 기록'을 양산하고 평가권이 학부모 민원과 입시 압박으로 무력화됐다고 지적했다
  • 교사노조는 대입·진학 연계 구조 재검토와 학교급별 학생부 재설계, 기록 항목·분량·방식 개선, 교사 평가권 보호 및 인력 확충을 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

감사원, 서울 고교 학생부 '복붙' 1106건 적발…803명 중복 기재 확인
교사들 "학부모 민원·입시 압박으로 사실 기록 어렵고 가짜 기록 양산"
"대입 연계 구조 재검토·장문 서술 축소·평가권 보장·교원 확충 필요"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 학교생활기록부(학생부)가 입시용 변별 자료로 변질돼 교사의 기록 노동과 악성 민원을 키우고 있다는 현장 비판과 함께 학생부와 고교학점제 운영의 근본적 개편이 필요하다는 목소리가 나왔다.

교사노동조합연맹(교사노조)은 31일 정부세종청사 교육부 앞에서 기자회견을 열고 "학생의 배움과 성장 과정을 기록하여 교육 활동을 돕겠다던 학교생활기록부(학생부)가 본래의 목적을 상실한 지 오래"라며 "오늘날 학생부는 학교 교육을 지원하기는커녕, 교육 활동 전체를 '기록 작성 경쟁'에 가두고 교사를 '입시 서기'로 전락시키고 있다"고 밝혔다.

중등교사노조와 서울교사노조는 지난 24일 서울 감사원 앞에서 감사원 규탄 및 학생부 기록 업무 개선 촉구 기자회견을 열었다. [사진=교사노조연맹]

교사노조는 "수업과 평가는 학생의 배움을 위한 과정이 아니라 학생부에 넣을 문장을 생산하는 수단이 됐고 학교 밖에서는 고가의 '학생부 컨설팅'이 판을 치며 '셀프 학생부'라는 말이 등장했다"며 "학생부는 성장을 담는 기록이 아니라 교사와 학생 모두를 입시 경쟁에 가두는 벽이 되었다"고 지적했다.

앞서 20일 감사원이 발표한 '서울시교육청 정기감사'에 따르면 지난 4년간(2021~2024년) 서울시 소재 239개 고등학교의 학생부 작성 실태를 점검한 결과 교원 803명이 동일한 내용을 1106건 중복 기재한 사실을 확인했다.

이 가운데 18명의 교원은 반 전체 학생 수의 70%를 초과하는 학생들의 종합의견을 동일한 내용으로 기재했고 3명은 하루 동안 반 전체 학생을 대상으로 동일한 내용의 600자 분량 종합의견을 작성한 것으로 나타났다.

교사노조는 이 같은 감사원의 서울지역 고교 교원의 학생부 중복 기재 지적과 조치 요구에 대해 감당하기 어려운 기록을 교사에게 떠넘긴 뒤 제도의 실패를 개인의 불성실로 돌리는 것이며 학생부 제도의 구조적 모순을 드러낸 사례라고 주장했다.

특히 학부모 민원과 입시 압박 속에서 교사의 평가권이 무력화됐다고 주장했다. 송수연 교사노조 위원장은 "초등학교, 중학교에서는 학생의 부족한 점이나 개선이 필요한 행동을 기록하면 학부모 민원과 정정 요구가 들어오고 고등학교에서는 대입의 유불리까지 결합해 기록에 대한 압력이 더욱 커진다"며 "갈등을 피하기 위해 학생의 긍정적인 면만 기록하는 것을 넘어 부정적인 면조차 긍정의 언어로 포장해 '가짜 기록'으로 만들고 있다"고 설명했다.

송 위원장은 "심지어 고교학점제 도입으로 학기 단위 과목 이수가 시작되면서 교사들이 작성해야 할 세부능력 및 특기사항 분량은 폭증했다"며 "교사 1인이 일 년 동안 소설책 2권 분량에 해당하는 문장을 써내야 하는 살인적인 '기록 노동'에 시달리고 있다"고 비판했다.

교사들은 학생부 작성이 교육을 밀어내는 과도한 기록 노동이 됐다고 지적했다. 고등학교 과학 교사 유선정 씨는 "한 학기에 평균 3개 과목, 200명 가까운 학생을 가르친다. 작년에는 한 학기에 4개 과목을 가르친 적도 있다"며 "과목 하나를 맡으면 수업 준비부터 시험 출제, 수행평가, 채점, 성적 처리, 학생부 기록까지 모두 따라온다"고 설명했다.

유 교사는 "수행평가는 한 학기에 8개 정도 진행하고 결석한 학생이 있으면 몇 번이고 다시 불러야 한다"며 "하루 종일 학생들을 만나지만 정작 한 명을 자세히 바라볼 시간은 부족하기 때문에 결국 학생부는 퇴근 후, 밤에, 주말에, 방학에 다시 고쳐 쓴다"고 호소했다.

최근 감사원이 서울 고교 교사들을 '복붙 교사'로 지적한 데 대해서도 반발했다. 유 교사는 "같은 과목을 가르치고 같은 실험을 하고 같은 성취기준으로 평가했는데 활동을 설명하는 문장까지 모두 달라야 하냐"며 "문장이 겹친다는 이유만으로 교사를 불성실하다고 판단하는 것이 교육적인 감사인지 모르겠다"고 비판했다.

초등 현장에서도 비슷한 문제가 제기됐다. 김수연 초등교사노동조합 정책실장은 "초등학교의 기록은 담임교사 1인이 다수 교과에 걸쳐 평가와 기록을 감당해야 하는 구조"라며 "한 학급 25명 기준 시 담임교사 한 명이 한 학기에 생성해야 하는 평가 기록은 300건이 넘고 연간 600건에 이르는데 상시 관찰 기록인 누가기록까지 더해진다"고 말했다.

김희정 전국중등교사노동조합 위원장은 최근 불거진 '복붙 교사' 논란을 두고 "교사에게 해낼 수 없는 기록을 요구해 놓고 제도의 구조적 모순과 실패를 교사 개인의 불성실과 책임으로 돌려버리는 한국 교육의 병폐를 고스란히 보여주는 대표적 사례"라고 말했다.

김 위원장은 "사실을 사실대로 기록하기 어렵게 하고 모든 학생에게 긍정적이면서도 차별화된 성장 서사를 쓰도록 만든 제도가 과대 포장의 진짜 책임자"라고 했다.

교사노조는 ▲현행 대입·진학 연계 구조 전면 재검토 ▲초·중·고 학교급별 교육 목적과 발달 단계에 맞춘 학생부 체계 마련 ▲교사 판단에 따라 평가하도록 기재 항목·분량·방식 전면 개선 ▲부당한 정정 요구·민원에 대한 교육청 직접 대응과 교사 평가권 보호 ▲고교학점제로 늘어난 학생부 기록 노동량 재산정과 교원 확충 등을 요구했다.

hyeng0@newspim.com

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외국인 한 시간 만에 5조 '사자' [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 외국인 투자자가 31일 코스피 시장에서 5조원이 넘는 주식을 순매수하며 국내 증시를 끌어올리고 있다. 최근 대규모 매도세를 이어갔던 외국인이 공격적인 매수로 돌아서면서 투자심리가 빠르게 회복되는 모습이다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 기준 외국인은 유가증권시장에서 5조2218억1300만원을 순매수하고 있다. 반면 기관은 2255억9300만원, 개인은 4조9235억7700만원을 각각 순매도 중이다. 외국인 투자자의 '사자'에 힘입어 지수는 현재 불기둥을 쏘아 올리고 있다. 같은 시각 코스피는 전 거래일보다 902.68포인트(16.13%) 오른 6496.24를 기록하고 있다. 반면 개인은 이날까지 사흘째 '팔자'를 이어가며 외국인의 매수 물량을 받아내는 모습이다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 16% 이상 상승하며 6500선에 거래가 진행되고 있는 31일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.07.31 yeawon2@newspim.com 외국인은 전날 코스피 시장에서도 1조3280억원을 순매수한 데 이어 이날도 대규모 매수세를 이어가고 있다. 최근 4거래일 연속 순매도로 국내 증시 하락을 주도했던 흐름에서 벗어나 반도체 대형주를 중심으로 공격적인 매수에 나선 모습이다. 전문가들은 미국 빅테크의 호실적과 필라델피아 반도체지수 급등, 반도체 업황 개선 기대가 맞물리면서 외국인 자금이 국내 증시로 빠르게 유입되고 있는 것으로 분석하고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 대형 반도체주에 매수세가 집중되며 지수 상승을 견인하고 있다. 삼성전기는 29.92%, SK스퀘어는 29.91% 급등하며 상한가에 근접했고, SK하이닉스(27.61%)와 삼성전자(24.64%)도 20% 넘게 치솟고 있다. 삼성전자우(24.04%), 삼성물산(20.58%), 삼성생명(17.99%) 등 시가총액 상위 종목으로도 매수세가 확산되면서 코스피는 단숨에 6500선을 회복했다. plum@newspim.com 2026-07-31 10:15
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[히든스테이지] 즌·오아 첫 도전 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지'에 즌(zn)과 오아(OHAH)가 본선 무대를 펼친다. '히든 스테이지' 운영사무국은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 총 20팀의 영상을 순차적으로 공개한다. 31일 뉴스핌의 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 즌은 '꼭 작별 인사인 것처럼'을, 오아는 '빛날 테니까'를 선보인다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌(zn, 위)과 오아(OHAH, 아래). 2026.07.30 alice09@newspim.com 먼저 오아는 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "어릴 때부터 음악을 통해 많은 용기와 긍정 에너지를 선물 받아왔다. 이제는 저 역시 누군가에게 그런 마음을 전하는 아티스트가 되고 싶다는 꿈을 가지고 음악을 하고 있다"라고 말했다. 이어 "'히든 스테이지'는 제 음악과 이야기를 더 많은 사람들에게 들려줄 수 있는 기회라고 느껴 지원하게 됐다"라고 밝혔다. 오아가 선보인 '빛날 테니까'는 현실의 차가움과 불확실성 속에서도 스스로를 믿고 나아가자는 메시지를 담고 있다. 그는 "빛을 잃은 것 같은 순간조차 결국 더 강하게 반짝이기 위한 과정임을 노래하며, 청춘의 불안과 희망을 동시에 담아낸 곡"이라고 설명했다. 또한 "이 곡은 제가 세상에 보내는 응원이자, 지금을 견디고 있는 모든 이들에게 건네는 약속"이라고 소개했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 오아. 2026.07.30 alice09@newspim.com 오아는 '히든 스테이지'를 통해 강렬한 포부를 던졌다. 그는 "열정과 꿈, 그리고 자유의 상징인 록페스티벌 무대에 섭외 0순위가 되는 것이 꿈"이라고 밝혔다. 또 "그리고 삶을 마무리하는 날까지 힘이 닿는 한 계속 무대에 서서 노래하고 싶다"라며 "제가 가진 긍정적인 에너지를 음악에 담아 더 많은 사람들에게 전하고, 제 노래를 듣는 순간만큼은 마음껏 웃고 행복할 수 있었으면 좋겠다"고 전했다. 즌은 이번 오디션을 통해 첫 도전에 나섰다. 즈은은 "대학 재학 내내 졸업 후 취업하는 것이 목표라고 말했다. 막상 졸업하고 나니, 앞으로 제 음악을 할 기회가 없을 수도 있단 생각에 슬퍼졌다"고 운을 뗐다. 이어 "그간 입밖으로 말해왔던 내 목표는 어쩌면 실패를 두려워하는 방어적인 마음에 말했던 진짜 제 목표가 아니라는 생각이 들었다"라며 "더 늦기 전에 도전해보고 싶어졌고, '히든 스테이지'는 제 첫 도전"이라고 강조했다. 즌은 본선에서 자작곡 '꼭 작별 인사인 것처럼'을 선곡했으며, 이 곡은 그의 첫 자작곡이기도 하다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌. 2026.07.30 alice09@newspim.com 즌은 "이 곡을 쓸 당시 유독 사람이 어려웠던 20대 초반이었다. '사랑해'라는 말이 꼭 작별 인사라도 되는 듯 내가 사랑하는 사람들은 다 나를 떠나는 것 같았다. 이 곡은 혼자 남겨진 채 중얼거리는 혼잣말 같은 노래"라고 설명했다. 다채로운 장르를 선보이고 있는 '히든 스테이지'의 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리, 김나라, 박희수, 혼즈, 변미리, 오아, 신직선, 도이주, 마린, 채수빈, 박지은 등 11명이 이름을 올렸다. 남성 개인 부문에서는 정상호(활동명 정점)·최혁준(심각한 개구리), 윤준, 윤태경, 정다운이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구, 블낫블과 혼성 팀 김은찬밴드와 채비가 참가한다. 이 중 신직선은 제2회 본선 경험을 가진 재도전자이며, 혼성팀 채비 역시 제3회 본선 출신으로 주목받고 있다. '히든 스테이지'의 마지막 영상은 오는 8월 28일 업로드된다. 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. alice09@newspim.com 2026-07-31 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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