수원시, 밤에 즐기는 축제 벌써 열번째...단 3일간 펼쳐진다

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'2026 수원 국가유산 야행-열 번째 밤, 수원연향'

8월 14일부터 16일까지 수원화성 일대서 펼쳐져

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 수원화성과 주변 문화시설을 거닐며 즐기는 축제 '2026 수원 국가유산 야행-열 번째 밤, 수원연향'이 8월 14일부터 16일까지 3일간 열린다고 31일 밝혔다.

행사 포스터. [사진=수원시]

야행 개최 10년 차를 맞은 올해 주제는 '열 번째 밤, 수원연향'이다.

수원화성의 고즈넉한 역사와 아름다운 야간 경관을 배경으로 사람과 빛, 음악과 이야기가 어우러지는 풍성한 밤의 잔치를 선보인다.

2026 수원 국가유산 야행은 ▲야경(夜景) ▲야로(夜路) ▲야사(夜史) ▲야화(夜畵) ▲야설(夜說) ▲야시(夜市) ▲야식(夜食) ▲야숙(夜宿) 등 8가지 테마의 '8야(夜)' 프로그램을 중심으로 다채롭게 꾸며진다.

야경(夜景)·야화(夜畵)는 평소보다 늦은 시간까지 화성행궁, 수원시립미술관, 수원화성박물관 등 주요 문화시설을 연장 개방하는 것이다.

10주년 기념 점등식 '열 번째 밤, 함께한 빛'을 시작으로 화홍문과 수원천을 미디어아트로 연출한 '밤빛 품은 수원천' 등이 여름밤을 빛과 예술로 물들인다.

야로(夜路)·야사(夜史)는 성곽길을 걸으며 역사와 경관을 체험하는 프로그램이다.

환경보호 플로깅 '쓰담쓰담 수원화성', 해설사와 함께하는 '수원화성 달빛산책'을 비롯해 모바일 스탬프 투어, 정조대왕과 장용영 군사들의 이동형 퍼포먼스가 행사장 곳곳에서 펼쳐진다.

야설(夜說)은 용연 수상무대에서 펼쳐지는 '밤빛 용연, 소리꽃이 피다'와 무예 뮤지컬 '1790' 등 대형 공연과 함께 국악, 재즈, 밴드 등 다채로운 거리 공연으로 구성된다.

관객의 눈과 귀를 사로잡는 멋진 공연들이다.

야시(夜市)·야식(夜食)은 지역 상인과 예술가가 함께하는 '밤빛장터', '밤빛 공방'과 전통 공연과 궁중다과를 즐기는 '밤빛 다과정', 임금의 밤참을 직접 만들어 보는 '성하야식' 등 오감을 만족시킬 먹거리 체험으로 구성된다.

야숙(夜宿)은 관람객이 수원에 머물며 여행을 만끽할 수 있도록 수원 지역 숙박 인증자에게 기념품과 화성행궁 야간개장 입장권을 제공하는 '수원에서 하룻밤' 이벤트와 도심 속 템플스테이 등으로 이뤄진다.

행사장 곳곳에는 관람객의 편의를 위한 안내 시설과 휴게공간이 마련한다.

스마트폰으로 프로그램 정보와 추천 동선을 간편하게 확인할 수 있는 온라인 서비스도 제공된다.

수원시 관계자는 "수원 국가유산 야행 10회를 맞아 행사 공간을 넓히고 지역 예술인의 참여를 확대해 더 벅차고 풍성한 경험을 관람객들에게 선사할 수 있도록 준비하고 있다"며 "수원화성의 아름다운 성곽길을 걸으며 다채로운 콘텐츠가 어우러지는 특별한 여름밤의 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com