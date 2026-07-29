창원시, 폭염 및 가뭄 비상대책회의…TF 긴급 가동

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 29일 폭염·가뭄 비상대책회의를 열었다
- 폭염 대응 TF 가동·야외 작업 중지와 무더위쉼터 운영을 강화했다
- 저수지 실시간 모니터링·가뭄 장비 사전 배치로 농업용수 비상 급수 체계를 강화했다
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시민 안전 관리와 급수 체계
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 폭염경보와 강수량 부족으로 가뭄 우려가 커진 가운데 폭염 대응 TF와 저수지·농업용수 관리 상황을 긴급 점검하며 현장 중심 비상대책에 착수했다.
창원시는 29일 오후 시청 재난안전대책본부에서 폭염경보 장기화와 강수량 부족으로 인한 가뭄 위기에 대응하기 위해 '폭염 및 가뭄 비상대책회의'를 열고 분야별 대응 상황을 점검했다.
이날 회의에서 시는 16개 협업 부서로 구성된 '폭염 대응 TF' 비상 가동 현황을 확인하고 온열질환 위험이 높은 낮 12시부터 오후 4시까지 야외 작업장과 논·밭 작업 중지 권고, 예찰 활동 강화를 각 부서에 지시했다.
창원특례시는 폭염 피해 예방을 위해 관내 무더위쉼터 1010곳과 폭염저감시설 431곳을 운영하고 있다. 거점 무더위쉼터는 야간 연장 운영과 주말 개방을 병행하고 마을방송을 하루 2~3회로 늘려 시민들에게 무더위 시간대 외출과 야외 작업 자제를 안내하고 있다.
가뭄 대응과 관련해 시는 관내 저수지 평균 저수율을 실시간 모니터링하고 농업용수 안정 공급을 위해 양수기와 송수호스 등 가뭄 대응 장비를 사전에 확보·배치하는 등 비상 급수 체계를 강화하고 있다.
강기윤 시장은 "폭염과 가뭄은 시민의 생명 및 생계와 직결되는 중대한 재난 상황"이라며 "온열질환에 취약한 50~60대 야외 작업자와 고령 농업인에 대한 집중관리가 필요하다"고 말했다.
news2349@newspim.com