경기도교육청, 경기교육위원회 첫 소통 협의회 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 29일 경기교육위원회 소통 협의회를 열고 현장 중심 교육정책 추진을 시작했다.
- 회의에서 경기교육 5대 핵심 공약과 정책 현장 안착 방안을 논의하며 정례 소통 체계 구축 방침을 밝혔다.
- 도교육청은 분과위원회 구성과 정례 회의 운영을 통해 위원회 자문을 교육행정에 반영하는 환류 체계를 강화할 계획이다.
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안민석 교육감 "도의회와 협력해 정식 기구화…교육대전환 견인차 역할 기대"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청이 29일 (가칭)경기교육위원회 소통 협의회를 개최하고 현장 중심의 교육 정책 추진을 위한 첫걸음을 내디뎠다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 조원청사 4층 국제회의실에서 열린 이번 행사는 경기교육의 새로운 변화와 도약을 이끌어갈 (가칭)경기교육위원회의 첫 공식 소통 협의회다.
이날 회의에는 안민석 경기도교육감을 비롯해 경기도의회 교육기획위원회 국중범 위원장, 교육행정위원회 김성수 위원장, 김현석 부위원장 등이 참석했다. 아울러 대학 관계자, 교원·일반직·공무직원, 학생, 학부모, 시민단체 대표 등이 함께해 상견례를 갖고 경기교육 발전 방향에 대한 의견을 교환했다.
협의회에서는 경기교육 5대 핵심 공약에 대한 업무 현황 공유와 함께 정책의 성공적인 현장 안착을 위한 위원들의 토론이 이뤄졌다. 도교육청은 이를 기점으로 현장 밀착형 정책 자문이 가능한 정례 소통 체계를 확립할 방침이다.
안민석 경기도교육감은 "지금 가고 있는 길은 그동안 가지 않았던 새로운 길"이라며 "경기도의회와 긴밀히 협력하고 조례 개정을 거쳐 (가칭)경기교육위원회를 경기도교육청의 정식 기구로 발족시키는 것이 목표"라고 밝혔다.
이어 "경기교육위원회가 교육 정책과 현안을 함께 소통하고 결정하며 실천하는 핵심 역할을 해주시길 바란다"며 "경기교육 대전환의 견인차가 돼 좋은 성과를 거둘 수 있도록 힘을 모아달라"고 당부했다.
도교육청은 향후 분과위원회 구성 및 정례 회의 운영 방안을 구체화해 위원회의 전문적 자문이 교육행정에 실질적으로 반영되도록 환류 체계를 강화할 계획이다.
1141world@newspim.com