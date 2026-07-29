천호성 전북교육감, 학교 교육비전 공유…현장 중심 교육행정

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감은 29일 교(원)장들과 소통간담회를 열었다
- 간담회에서 교권 보호·행정업무 축소·진학·취업 지원 등 현안이 논의됐다
- 교육감은 교육활동 침해에 단호히 대응하고 학교 지원과 합리적 인사제도 운영을 약속했다
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교권 보호·행정업무 경감·진학지도 강화 등 현장 의견 청취…학교 지원체계 확대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감은 학교 관리자들과 전북교육의 비전과 정책 방향을 공유하고 교육 현장의 다양한 의견을 청취하기 위한 소통 간담회를 개최했다고 29일 밝혔다.
전북교육청은 이날 창조나래 시청각실과 회의실에서 '2026년 교육감·교(원)장 소통 간담회'를 열고 학교 현장과의 소통을 통해 교육 발전 방안을 논의했다.
간담회는 유치원 원장을 시작으로 초등학교와 중등학교, 특성화고 교장단까지 학교급별 릴레이 방식으로 진행됐으며 700여 명의 교(원)장이 참석했다.
참석자들은 교육여건 개선을 비롯해 교권 보호와 학교 자율성 강화, 진학지도 지원, 소규모학교 운영, 직업교육 및 취업 지원 등 현안에 대한 다양한 의견을 제시했다.
유치원 원장들은 노후 단설유치원 신축과 공립유치원 바깥놀이시설 개선을 건의했으며 초등학교 교장들은 교육활동 침해 대응, 불필요한 행정업무와 전시성 사업 축소, 공정한 인사·승진제도 마련 등을 요청했다.
이에 천 교육감은 교육활동 침해 사안에는 단호히 대응하고 법적 지원과 학교 구성원 간 신뢰 회복을 함께 추진하겠다고 밝혔다.
또한 교사가 수업과 교육활동에 전념할 수 있도록 교육청 조직을 슬림화하고 지원 인력을 교육지원청과 학교 현장에 배치하겠다는 방침을 제시했다.
인사와 승진제도에 대해서는 능력과 성과를 바탕으로 한 합리적인 제도를 운영하겠다고 강조했다.
고등학교 교장들은 입시제도 변화에 따른 일반고 진학지도 지원 확대를 요청했고 특성화고 교장들은 지역 인재가 공공기관과 공기업, 대기업 등 양질의 일자리에 취업할 수 있는 지원책 마련을 건의했다.
천호성 교육감은 "이번 간담회는 학교 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 마련한 자리"라며 "학교가 교육에 전념할 수 있도록 적극 지원하고 지속적인 소통을 통해 현장 중심의 교육행정을 실현해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com