세종 시민사회, 행정수도 특별법 연내 제정 총력 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시민사회비상연석회의 열고 범국민대책위 구성 공식 제안

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종지역 시민사회가 행정수도 특별법의 연내 제정을 위한 범국민 공감대 확산에 본격 나섰다.

민·관 공동 대응체계를 구축하고 전국 단위 시민사회 연대를 추진하기 위해 범국민대책위원회(가칭) 출범을 공식 제안하면서 행정수도 완성을 위한 입법 지원 활동이 속도를 낼 전망이다.

조상호 세종시장이 29일 시청 대회의실에서 열린 '행정수도 특별법 제정을 위한 시민사회 비상연석회의'에서 발언을 하고 있다. [사진=세종시] 2026.07.29 vincent977@newspim.com

29일 세종시에 따르면 세종지역 시민사회는 이날 시청 대회의실에서 시민사회 대표 80여 명과 조상호 시장, 안신일 시의장, 구연희 부교육감 등이 참여한 가운데 '행정수도 특별법 제정을 위한 시민사회 비상연석회의'를 열었다.

이번 회의는 행정수도 특별법의 연내 제정을 목표로 민·관 협력체계를 구축하고 행정수도 완성의 필요성을 전국적으로 확산하기 위한 첫 공식 논의 자리다.

참석자들은 세종시와 충청권을 넘어 전국 시민사회의 공감대를 확대하고 행정수도 완성이 국가균형발전과 국가경쟁력 강화를 위한 핵심 과제라는 점을 국민들에게 적극 알리는 데 뜻을 모았다.

특히 이들은 행정수도 완성이 대한민국의 미래와 국가균형성장을 위한 국가적 과제임을 전 국민에 알리는 일에 시민사회의 활동이 본격화했음을 선언했다.

황치환 전 인수위 행정수도TF위원장은 "행정수도 논의가 시작된 지 20년이 넘었지만 여전히 현실은 미완의 상태"라며 "행정수도 완성을 정치권의 과제가 아니라 시민 모두의 사명이라고 생각하고 함께 힘을 모으자"고 말했다.

황 위원장은 특별법 제정을 위해 시민 서명운동이나 정책 제안, 전국적 시민사회 연대 등을 제언했다.

이어 조 시장은 "행정수도 완성은 대한민국이 국토 공간 대전환이라는 새 시대로 나아가는 출발점"이라며 "행정수도가 완성돼야 국가운영의 효율성을 높이고 균형성장의 중심축도 바로 세울 수 있다"고 강조했다.

세종지역 시민사회가 29일 세종시청 대회의실에서 '행정수도 특별법 제정을 위한 시민사회 비상연석회의'를 열고 범국민대책위원회 구성 등 특별법 연내 제정 방안을 논의했다. [사진=세종시] 2026.07.29 vincent977@newspim.com

안 의장은 과거 행정수도 원안 사수 투쟁을 언급하며 "행정수도 특별법 연내 제정에 다시 한번 힘을 모아달라"고 말했다.

시민사회 대표들은 자유발언을 통해 특별법 제정 필요성에 공감하고 국민적 공감대 형성이 입법의 핵심 동력이 될 것이라는 데 의견을 같이했다.

이와 함께 시민사회 차원의 국민운동과 국회 대응을 전담할 범국민대책위원회(가칭) 구성을 공식 제안했으며 향후 충청권을 넘어 전국 시민사회와의 연대를 확대해 나가기로 했다.

범국민대책위원회의 출범 시기와 운영 방식 등은 추가 논의를 거쳐 구체화할 예정이다.

시는 시민사회가 주도하는 범국민대책위원회 활동을 적극 지원하고 충청권 민·관·정 협력체계를 강화해 행정수도 특별법의 연내 제정을 위한 공동 대응에 나설 계획이다.

시 관계자는 "시민사회가 주축이 된 범국민대책위원회 활동을 적극 지원할 것"이라며 "충청권 민·관·정 협력체계 강화 등 행정수도특별법의 연내 제정을 위한 공동 대응에 총력을 다 하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com