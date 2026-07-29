평택시 송탄보건소, '고혈압 약물 교육' 실시…약물 정보등 제공

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 송탄보건소가 고혈압 유질환자와 약물 복용자 34명을 대상으로 '고혈압·당뇨병 약물 바로알기!(고혈압편)' 교육을 추진했다.

29일 시에 따르면 이번 교육은 전문 약사를 초빙해 만성질환자들에게 정확한 약물 정보를 제공함으로써 치료 이해도를 높이고 복약 순응도를 향상해 합병증을 예방하기 위해 마련됐다.

평택시 송탄보건소, '고혈압 약물 교육' 모습[사진=평택시]

이날 강의는 고혈압 치료제의 종류와 작용기전, 약물 부작용 발생 시 대처 방법, 복약 순응도를 높이는 방법 등을 중심으로 진행됐다. 특히 혈압이 정상으로 유지되더라도 의사 처방 없이 임의로 약물 복용을 중단하면 합병증 위험이 커진다는 정보 등이 공유됐다.

참여한 시민들은 "전문 약사와의 일대일 질의응답을 통해 평소 복약 과정에서 가졌던 궁금증을 해소할 수 있었다"고 말했다.

보건소 관계자는 "이번 특강은 고혈압과 당뇨병 부문 각 2회씩 총 4회로 운영된다"며 "만성질환자들의 약물 이해도를 높여 스스로 건강을 관리하는 역량을 키우는 데 기여할 것"이라고 전했다.

krg0404@newspim.com