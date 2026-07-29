세종시의회 예결위, 2조 2931억 규모 추경 수정 의결

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 예결위가 29일 2조2931억여 추경안과 기금변경안을 수정 의결했다
- 예결위는 교육·복지·교통 등 민생 중심 재원 배분과 재정 건전성·예산 집행 효율 제고를 주문했다
- 기금은 2917억여로 증액 원안 의결됐으며 추경·기금안은 30일 본회의에서 최종 확정될 예정이다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 예산결산특별위원회가 2조2931억 원 규모의 2026년도 제1회 추가경정예산안을 수정 의결했다.
예결위는 시민 체감 성과와 도시 성장 기반 마련을 중심으로 교육·복지·교통 등 민생 분야 재원 배분을 집중 점검하고, 재정 건전성과 예산 집행의 효율성 제고를 주문했다.
시의회 예산결산특별위원회는 제108회 임시회 기간인 지난 27~28일 '2026년도 세종특별자치시 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안'을 심사했다고 29일 밝혔다.
세종시가 제출한 추가경정예산안은 일반회계와 특별회계를 합쳐 기정예산 2조829억 원보다 2102억 원(10.09%) 증가한 2조2931억 원 규모다.
예결위는 세입예산안은 원안 의결하고, 세출예산안은 실내수영장 경상적 위탁사업비 3000만 원을 증액하는 대신 공공체육시설 시설관리공단 위탁금에서 같은 금액을 감액하는 방식으로 수정 의결했다.
위원회는 이번 추경 심사에서 민생 안정과 도시 성장에 초점을 맞춰 교육·복지·교통 등 시민 생활과 밀접한 분야의 재원 배분을 중점적으로 살폈다.
또 어려운 재정 여건을 고려해 예산 집행의 효율성을 높이고, 삭감되거나 지연되는 사업은 시민과 적극 소통해 신뢰받는 재정 운영이 이뤄질 수 있도록 노력해 달라고 집행부에 주문했다.
아울러 재정 분석을 통한 건전성 확보와 함께 유사·중복 사업의 통합 및 재구조화를 통해 시민 부담을 완화하고 지속 가능한 도시 성장 기반을 마련할 것을 강조했다.
세종시가 제출한 '2026년도 기금운용계획변경안'은 통합재정안정화기금 등 5개 기금 규모를 기정계획 2727억 원보다 190억 원(6.99%) 증액한 2917억 원으로 편성했으며, 이를 원안 의결했다.
박란희 위원장은 "세종시는 행정수도 완성과 국가균형발전을 이끄는 중심 도시로 도약하는 중요한 전환점에 서 있다"며 "도시 성장에 발맞춰 시민들이 체감할 수 있는 성과를 낼 수 있도록 예산을 신중하게 편성하고, 이번 심사 과정에서 제기된 다양한 의견을 향후 예산 편성에 적극 반영해 달라"고 말했다.
한편 예결특위가 의결한 2026년도 제1회 추가경정예산안과 기금운용계획변경안은 오는 30일 열리는 제108회 임시회 제2차 본회의에서 최종 확정될 예정이다.
vincent977@newspim.com