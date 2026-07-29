안양시, 운전석 없는 자율주행셔틀 '주야로 레벨4' 만안구까지 확대

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8월 관악역~안양예술공원~안양수목원 연결하는 신설 순환 노선 운행

최대호 시장 "미래 모빌리티 기술과 연계해 스마트도시 경쟁력 강화"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 운전석이 없는 자율주행 셔틀 '주야로 레벨4(Lv4)'의 운행 권역을 만안구까지 전격 확대하며 인공지능(AI) 기반 미래 모빌리티 서비스 고도화에 박차를 가한다.

최대호 안양시장(오른쪽 두번째) 이계삼 안양시 부시장(왼쪽 세번째)을 비롯한 관계 공무원 등이 26년 3월 10일 레벨4 자율주행 셔틀을 시승하고 있다. [사진=안양시]

29일 시에 따르면 오는 8월 중 기존 동안구 중심으로 운행되던 레벨4 자율주행 셔틀 코스가 만안구 일대로 확장 운영된다.

운전석과 운전대가 없는 '주야로 레벨4'는 센서와 AI 기술만으로 주행하는 첨단 교통수단으로 지난 3월 시에 처음 도입됐다.

신설되는 만안구 노선은 관악역을 시작으로 안양예술공원과 안양수목원을 잇는 순환형 코스로 구성돼 시민과 방문객의 이동 편의 향상은 물론 지역 관광 활성화에도 기여할 것으로 보인다.

현재 운행 중인 동안구 코스는 스마트도시통합센터 홍보체험관을 기점으로 범계역과 내비산교 사거리 일대를 순환하며 평일 하루 5차례 운영되고 있다.

주야로 Lv4 자율주행 셔틀 노선도(관악역~안양예술공원~안양수목원). [사진=안양시]

시는 기존 레벨3 자율주행 버스도 차질 없이 가동 중이다. 주간 노선인 'AY01'은 오전 10시부터 밤 10시까지 비산체육공원~학원가사거리 구간을 30분 간격으로 운행한다.

야간 노선 'AY02'는 자정부터 새벽 2시 30분까지 인덕원역, 평촌역, 범계역, 안양역 등 주요 전철역을 35분 간격으로 연결해 심야 귀갓길을 돕고 있다.

서비스 이용 방법은 차량 종류별로 상이하다. 레벨3 대중교통 서비스는 '똑타' 앱 예약이나 현장 탑승이 가능하며, 체험형 서비스인 레벨4 셔틀은 안양시 통합예약 누리집을 통해 신청할 수 있다. 단 두 서비스 모두 6세 미만은 탑승이 제한되며 14세 미만은 보호자를 동반해야 한다.

시는 국토교통부 '자율주행 시범운행지구 운영평가'에서 기초지자체 중 유일하게 최고등급(A등급)을 획득하고 2년 연속 국비 공모사업에 선정되는 등 자율주행 분야에서 뛰어난 성과를 입증받고 있다.

주야로 lv4 자율주행셔틀 사진. [사진=안양시]

최대호 안양시장은 "자율주행 셔틀 운영을 통해 축적한 데이터는 박달스마트시티, 인덕원 인텐스퀘어 등 안양의 미래 산업과 긴밀히 연계될 것"이라며 "미래 모빌리티 사업을 지속 발굴해 스마트도시 안양의 위상을 끌어올리겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com