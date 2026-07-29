광양시, 여름방학 5박 6일 영어캠프… 110명 글로벌 역량 강화

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초·중생 대상 합숙형 프로그램·토플주니어 대비

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 여름방학 기간 관내 초·중학생을 대상으로 합숙형 영어캠프를 운영해 글로벌 인재 육성에 나선다.

광양시는 지난 27일부터 내달 8일까지 두 차례에 걸쳐 5박 6일 일정으로 '2026년 여름방학 영어캠프'를 진행한다고 29일 밝혔다.

광양시는 지난 27일 인천외국어마을에서 5박 6일 일정의 '2026년 여름방학 영어캠프'를 시작했으며 도착 직후 참가 학생들이 기념촬영을 하고 있다.[사진=광양시] 2026.07.29 chadol999@newspim.com

대상은 관내 초·중학생 110명으로 참가비 전액을 시가 지원하며, 초등부·중등부 수준별 맞춤형 과정으로 24시간 원어민 영어 교육과 스포츠·응원 문화 체험, 공인어학시험·토플주니어 준비 및 실전 테스트 등을 운영한다.

광양 홍보대사 체험과 백운산 4대 계곡(동곡·어치·성불·금천)을 주제로 한 영어수업·현장 체험, 물놀이 프로그램도 포함됐다.

이번 캠프는 원어민 강사와 함께 생활하며 다양한 영어 문화를 접하는 합숙형으로 진행되며, 시는 학생들이 영어에 대한 자신감을 높이고 글로벌 역량을 강화할 수 있도록 프로그램을 구성했다고 설명했다.

올해 캠프 운영 위탁기관인 인천외국어마을은 우수한 원어민 강사진과 체계적인 안전관리, 특색 있는 교육 프로그램을 갖추고 있으며 광양 출발과 동시에 공항·비행기·호텔 체험 등 실제 해외 체류 환경을 구현한 생활밀착형 프로그램으로 학생들의 몰입도를 높일 계획이다.

광양시 관계자는 "영어캠프를 통해 학생들이 영어를 보다 친숙하게 접하고 다양한 문화와 글로벌 환경을 직접 체험하면서 자연스럽게 자신감을 키우는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 학생들의 글로벌 역량 강화를 위한 교육 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com