교육부, 진로체험 인증기관 391곳 선정…AI 등 진로체험 확대

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상반기 교육기부 진로체험 인증기관 발표…총 2627개

AI·미래모빌리티 등 82개 신산업 분야 체험기관 확보

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 대한상공회의소는 29일 '2026년 상반기 교육기부 진로체험 인증기관(이하 인증기관) 선정 결과'를 발표했다.

이번 공모에는 총 468개 기관이 신청했으며 체험기관의 성격, 환경 및 안전, 교육적 적절성, 프로그램 우수성 등을 심사해 391개 기관이 최종 인증기관으로 선정됐다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 신규 인증으로 이달 30일 기준 교육부 인증기관 수는 총 2627개가 된다.

'교육기부 진로체험 기관 인증'은 초·중·고 학생들에게 양질의 진로체험을 제공하기 위해 '진로교육법'에 따라 2016년부터 시행 중인 제도다.

교육부 장관 명의의 인증서와 인증현판 등이 제공되며 인증 유효기간은 3년이다. 인증기관은 매년 4회 이상 무료 진로체험 프로그램을 제공해야 한다.

교육부는 이번 인증을 통해 현 정부 국정과제인 '인공지능(AI) 디지털시대 미래인재 양성'에 부합하는 인공지능 분야 진로체험 기관 30개를 포함 총 82개 신산업 분야 체험기관을 추가로 확보했다.

신산업 분야에는 인공지능을 포함해 항공·우주·미래 모빌리티, 바이오헬스, 첨단부품·소재, 디지털, 환경·에너지 등 5대 첨단(신기술) 분야가 포함된다. 이를 바탕으로 초·중·고 학생들에게 미래사회 대비에 필요한 진로체험 프로그램을 체계적으로 제공한다는 계획이다.

진로체험 프로그램 신청을 원하는 학교는 진로체험망 '꿈길'(꿈길 누리집)을 통해 인증기관 정보를 확인하고 신청할 수 있다. 학생들은 체험처에 비치된 QR코드를 활용해 '꿈길'의 '개인 진로이력 관리시스템'에 접속, 체험 소감과 만족도 보고서를 작성하면서 개별 체험활동을 누적·관리할 수 있다. 교사는 '꿈길'에서 학생의 체험활동 보고서를 확인해 진로상담과 학생 진로지도에 활용할 수 있다.

교육부는 하반기에도 교육기부 진로체험 인증기관을 추가 발굴·인증하고 기존 인증기관에 대해서는 인증 조건 준수 여부와 프로그램 적절성을 점검해 질 관리를 강화할 방침이다.

유지완 교육부 학교지원관은 "학생들이 다양한 진로체험을 통해 진로를 탐색하고, 미래를 주도적으로 설계할 수 있는 진로설계 역량을 키우는 것은 매우 중요하다"며 "양질의 진로체험기관을 계속 발굴·확대해 학교 현장에서 진로교육이 더욱 내실 있게 이루어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com