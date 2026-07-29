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경기도 '국제의료 파트너스 데이' 개최...글로벌 네트워크·채용 연계

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  • 경기도는 28일 국제의료 파트너스 데이를 열었다
  • 몽골·중앙아시아 중증환자 유치와 G2G 네트워크를 바탕으로 1:1 맞춤형 네트워킹을 진행했다
  • 도는 해외홍보·인턴십 지원으로 국제의료 협력과 일자리 창출을 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신규 채용·해외 홍보 지원사업 연계
경기도 국제의료 경쟁력 지속 강화

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 지난 28일 수원시 영통구 경기신용보증재단 3층 강당에서 도내 국제의료 관계자 간 비즈니스 협력과 일자리 연계를 위한 '2026 경기도 국제의료 파트너스 데이'를 개최했다고 29일 밝혔다.

도는 몽골 및 중앙아시아 국가 중심의 중증환자 유치 경쟁력과 13개국 30건에 달하는 정부 간(G2G) 국제의료 협력 네트워크를 바탕으로 이번 행사를 기획했다.

국제의료 파트너스 데이. [사진=경기도]

이날 행사에는 도내 외국인 환자 유치 의료기관 및 유치업체 58개 기관과 경기도 국제의료코디네이터 교육 수료생 21명 등 관계자 100여 명이 참석해 실질적인 협력 방안을 논의했다.

행사는 순천향대학교 부속 부천병원 이유영 국제의료협력팀장의 우수사례 발표와 현장 제언을 시작으로 사전 매칭 결과를 활용한 1:1 맞춤형 네트워킹으로 이어졌다.

네트워킹 프로그램은 15분 단위 8라운드 로테이션 방식으로 진행됐다. 현장에는 협업존 26개 테이블과 채용 상담을 위한 코디존 5개 테이블 등 총 31개 테이블이 마련돼 효율적인 상담이 이뤄졌다.

행사 전 진행된 사전 매칭에서는 희망 국가와 협력 수요 등을 반영해 총 248건의 매칭이 완료됐으며 신청자 전원이 매칭에 성공했다. 참가 국제의료코디네이터는 몽골어(6명), 중국어(5명), 베트남어(3명), 일본어(3명), 영어(2명) 등 다채로운 언어권으로 구성돼 국가별 특화 협업을 도왔다.

도는 이번 행사와 연계해 신규 파트너십을 체결하고 해외 마케팅을 추진하는 기관에 해외홍보 지원사업을 제공하는 한편 코디네이터를 신규 채용하거나 인턴십을 운영하는 기관을 대상으로 인턴십 지원사업을 추진할 방침이다.

경기도 관계자는 "이번 파트너스 데이는 의료기관과 유치업체 코디네이터가 한자리에 모여 실질적인 비즈니스 성과와 일자리를 창출하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 국제의료 협력 네트워크를 지속 확대해 경기도의 국제의료 경쟁력을 더욱 끌어올리겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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