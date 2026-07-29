SK海力士第二季度业绩再创新高 AI存储需求持续增长

纽斯频通讯社首尔7月29日电 韩国SK海力士29日公布业绩报告显示，受人工智能（AI）存储市场需求持续增长带动，公司今年第二季度销售额和营业利润均创单季度历史新高。公司表示，将通过扩大高带宽存储器（HBM）第四代产品（HBM4）量产、推进长期供货协议等措施，进一步巩固在AI存储市场的竞争优势。

SK海力士。【图片=纽斯频通讯社DB】

根据SK海力士发布的数据，按合并财务报表口径，公司第二季度实现销售额79.3187万亿韩元，营业利润60.5426万亿韩元（约合人民币2816亿元），营业利润率为76%；净利润93.9226万亿韩元，净利润率为118%，各项指标均创单季度历史最高水平。

SK海力士表示，业绩增长主要得益于全球人工智能基础设施投资持续扩大，带动存储器市场需求增长。其中，高带宽存储器（HBM）、人工智能服务器用动态随机存取存储器（DRAM）以及企业级固态硬盘（eSSD）等高附加值产品销量增加，同时DRAM和NAND闪存价格连续两个季度大幅上涨，公司盈利能力明显提升。

财务状况方面，截至第二季度末，公司现金及现金等价物较上一季度增加33.6万亿韩元，达到88万亿韩元；借款规模降至18.6万亿韩元，净现金规模增至69.4万亿韩元。

SK海力士认为，随着人工智能技术向智能代理（AI Agent）等形态发展，存储市场需求基础正进一步扩大。人工智能服务普及不仅带动AI专用存储产品需求增长，也推动通用存储产品需求增加。同时，全球主要科技企业依托人工智能业务收入持续扩大基础设施投资，预计未来存储器市场需求仍将保持增长。

为满足市场需求，公司正加快推进长期供货合作。目前，SK海力士已与包括核心客户在内的10余家客户完成多年期长期供货协议谈判，并继续与主要客户开展进一步协商，以增强供应稳定性和中长期经营基础。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社