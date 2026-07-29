부산시, 광복 81주년 기념 '부산광복원정대' 운영…독립운동 뿌리 찾아

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 29일 광복 제81주년 맞아 중앙아시아 고려인 독립운동 사적지 탐방단을 운영했다
- 시는 독립유공자 후손과 사학 전공 대학생 등 45명 규모로 4박 6일 카자흐스탄 알마티·우슈토베 방문 일정을 마련했다
- 원정대는 고려인 강제이주·독립운동 관련 현장과 문화기관을 둘러보며 세대를 잇는 독립운동 정신 계승을 다짐했다
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45명 원정대, 카자흐스탄 방문 일정 진행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 독립운동 정신 계승과 지역 시민의 역사 의식 제고를 위해 고려인의 땅에서 독립의 발자취를 찾는다
시는 광복 제81주년을 맞아 독립유공자 후손과 지역 대학 사학 전공생을 중심으로 중앙아시아 고려인 독립운동 사적지를 직접 찾는 '2026 부산광복원정대'를 운영한다고 29일 밝혔다.
'부산광복원정대'는 독립운동 현장을 직접 답사하는 프로그램으로 지난 2024년 시작해 올해 3회째를 맞았다.
그간 중국 지역 중심으로 진행해온 탐방을 올해는 처음으로 중앙아시아 카자흐스탄까지 확대해 고려인 강제이주 역사와 그 속에서 이어진 독립운동의 흐름을 함께 살펴보는 일정으로 구성했다.
부산시는 광복회 부산시지부와 부산독립운동역사관 건립추진위원회의 추천을 받아 독립유공자 후손 등 37명을 선발하고 부산대·동아대·부경대 등 지역 대학의 추천을 통해 사학 전공 대학생 8명을 추가로 뽑아 총 45명 규모의 원정대를 꾸렸다.
원정대는 다음달 3일부터 8일까지 4박 6일 일정으로 카자흐스탄 알마티와 우슈토베 일대를 방문한다.
카자흐스탄 국립 아카데미 고려극장, 고려일보 등 고려인 문화 보존의 현장과 고려인협회, 카자흐스탄 중앙국립박물관 등 오늘의 고려인 사회와 교류하는 장소를 찾는다.
우슈토베역, 바슈토베 언덕, 고려인 위령비, 고려인 추모공원 등 강제이주 첫 정착 관련지와 고려인 역사박물관, 옛 토굴과 고려극장 터, K-파크 건립 현장 등을 둘러보며 고려인 이주사와 독립운동사를 함께 체험하는 일정이다.
29일 오전 10시 부산시청 대회의실에서는 '2026 부산광복원정대' 출정식이 열린다.
행사에는 부산광복원정대 참가자와 광복회 부산지부장, 독립운동역사관 건립추진위원장 등 70여 명이 참석해 세대를 잇는 독립운동 정신 계승과 확산을 다짐하는 자리를 갖는다.
전재수 시장은 "역사적 유산을 기억하고 계승하며 그런 마음을 부산 발전의 에너지로 전환하기 위해 부산광복원정대가 출정한다"며 "올해는 처음으로 카자흐스탄을 찾아 선열들의 독립정신은 물론 고려인들이 보여준 강인한 의지와 공동체 정신까지 함께 되새기는 뜻깊은 시간이 될 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com