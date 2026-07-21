대한체육회 한중청소년 익산서 7일간 스포츠교류 개최…바둑 종목 첫 도입

AI 핵심 요약beta
- 한국과 중국 청소년 선수단 172명이 19일부터 익산서 교류를 시작했다.
- 대한체육회는 25일까지 배드민턴·농구·탁구·바둑 교류를 진행했다.
- 문화체험과 멘토링도 더해 11월엔 한국팀이 중국을 방문한다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국과 중국 청소년 선수단 172명이 국내에서 스포츠 교류에 나선다.
대한체육회는 지난 19일부터 오는 25일까지 7일간 전북특별자치도 익산시에서 '제19회 한중청소년스포츠교류 초청행사'를 개최한다.
이번 행사는 한국과 중국의 중학생 청소년들이 스포츠 교류를 통해 우정을 쌓고 미래지향적 협력 기반을 마련하고자 2008년부터 매년 양국을 오가며 초청과 파견 형식으로 개최되고 있다.
올해는 중국 하이난성 싼야시 선수단 86명이 익산시를 방문하여 한국 선수단 86명과 함께 배드민턴, 농구, 탁구, 바둑 등 4개 종목에서 스포츠교류를 진행한다. 특히 올해부터는 한·중 문화교류 활성화의 일환으로 바둑 종목이 새롭게 추가되어 교류의 폭을 더욱 넓힐 예정이다.
행사에 참가하는 선수들은 경기를 비롯하여 익산시의 역사와 문화를 체험할 수 있는 문화교류 프로그램과 레크리에이션 활동에 참여하여 상호 이해의 폭을 넓히고 교류의 깊이를 더할 예정이다. 아울러 청소년들의 동기부여와 진로 탐색을 지원하기 위해 종목별 멘토링 프로그램, 명사특강도 새롭게 추가하였다. 종목별 국가대표 및 전문선수 출신 지도자들이 1일 강사로 나서 멘토링 프로그램을 진행할 예정이며, 명사특강에는 2008 베이징올림픽 양궁 금메달리스트 최현주 감독이 강연자로 참여한다.
유승민 회장은 "앞으로도 한중청소년스포츠교류를 포함한 다양한 국제 청소년 스포츠교류 사업을 통해 국가 간 교류협력을 강화하고 청소년들의 글로벌 역량 함양을 지원할 계획"이라고 전했다.
한편 오는 11월에는 한국 선수단 86명이 중국 하이난성 싼야시를 방문하여 다시 한 번 양방향 교류를 이어갈 계획이다.
iaspire@newspim.com