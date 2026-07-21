부산시, 생명나눔실천 부산지역본부 창립 20주년 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 21일 생명나눔실천 부산본부
- 창립 20주년 기념행사와 비전선포식을 했다
- 행사에서 유공자 3명에 장관상·시장상을
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 21일 오후 2시 부산 금정구 홍법사에서 열린 '(사)생명나눔실천 부산지역본부 창립 20주년 기념행사 및 비전선포식'에 전재수 시장이 참석했다고 밝혔다.
이날 행사에는 전 시장과 정·관계, 경제계 인사, 불교계 관계자, 자원봉사자 등 400여 명이 참석했다.
이번 행사는 '생명나눔 20년, 생명을 꽃피우다'를 주제로 2006년 창립 이후 지역 내 생명존중 활동 성과를 돌아보고 향후 방향을 제시하는 자리로 마련됐다.
행사는 기념법회를 시작으로 장기·인체조직 기증 활성화와 생명존중 문화 확산에 기여한 유공자 시상, 비전선포 순으로 진행됐다. 유공자 3명에게는 보건복지부 장관상과 부산시장상이 수여됐다.
생명나눔실천 부산지역본부는 장기기증 및 조혈모세포 기증 희망등록, 사전연명의료의향서 등록, 난치병 환자 지원, 자살예방 캠페인 등 다양한 활동을 이어왔다.
한편 시는 기증희망등록 캠페인과 관련 행사 지원을 통해 생명나눔 확산을 추진하고 있으며 기증자에 대한 공공시설 이용 감면 등 예우 정책도 시행 중이다.
전재수 시장은 "한 사람의 고귀한 용기와 실천이 누군가에게는 새로운 삶을 선물하는 기적이 된다. 지난 20년간 묵묵히 생명존중의 길을 걸어오신 관계자분들께 깊이 감사드린다"며 "생명나눔 문화가 지역 사회 전반에 널리 확산될 수 있도록 제도적 지원과 홍보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com