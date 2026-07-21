제22회 제천국제음악영화제 '원 썸머 나잇' 1차 라인업 발표

AI 핵심 요약beta
- 제천국제음악영화제가 21일 케이팝 공연 1차 라인업 공개하고 얼리버드 예매 시작했다
- 공연은 9월4일 FT아일랜드·크러쉬, 5일 몬스타엑스·리센느가 제천예술의전당에서 무대 선보인다
- 티켓은 21일부터 27일까지 멜론티켓에서 최대 40% 할인 얼리버드 판매하고 8월4일 일반 예매한다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 제22회 제천국제음악영화제(JIMFF)가 시그니처 공연 '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌 2'의 1차 라인업을 공개하고, 이날 오후 2시부터 얼리버드 티켓 예매를 시작한다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 오는 9월 4일과 5일 양일간 제천예술의전당 야외 여름광장에서 진행된다. 영화제 측은 다양한 장르의 국내 뮤지션들을 초청해 무대를 꾸밀 예정이다.
공연 첫날인 9월 4일에는 밴드 FT아일랜드와 R&B 가수 크러쉬가 무대에 오른다. '사랑앓이', '바래' 등의 곡으로 알려진 FT아일랜드와 'Rush Hour', '가끔' 등을 부른 크러쉬가 차례로 무대를 선보인다.
이어 5일에는 아이돌 그룹 몬스타엑스와 신인 걸그룹 리센느가 출연한다. '드라마라마(DRAMARAMA)', '러브 킬라(Love Killa)' 등의 대표곡을 보유한 몬스타엑스와, 최근 '러브 어택(LOVE ATTACK)'으로 알려진 5인조 리센느가 공연을 이어간다.
티켓은 구역별로 스탠딩 A~D 구역 6만 원, 지정석 5만 원, 스탠딩 E 구역 4만 원으로 책정됐다. 21일 오후 2시부터 27일까지 멜론티켓을 통해 정가 대비 40% 할인된 얼리버드 티켓이 판매된다. 일반 티켓 예매 및 2차 출연진 공개는 8월 4일 오후 2시에 진행될 예정이다.
한편, 이번 '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌 2'는 한국관광공사의 '2026 K팝 콘서트 지원사업' 일환으로 개최된다. 제22회 제천국제음악영화제 본 행사는 9월 3일부터 8일까지 충북 제천시 일원에서 개최된다.
taeyi427@newspim.com