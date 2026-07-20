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2026.07.20 (월)
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박지성 "축구협회장 선거인단 최소 수천명 이상 확대"

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  • K-축구 혁신위원회가 20일 축구협회 회장 선거인단 확대를 위해 대한체육회 규정 개정에 착수했다.
  • 박지성 위원장은 선거인단을 최소 수천 명 이상으로 늘리겠다고 밝히며 시도협회장의 반발과 인신공격성 비난에 강력 대응했다.
  • 혁신위는 졸속 선거를 막고 공정한 거버넌스 개편과 유소년 단계별 성장 철학 정립을 핵심 과제로 삼았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

K-축구 혁신위 3번째 회의…"반발 있겠지만 원점 돌아갈 일은 없을 것"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K-축구 혁신위원회(이하 혁신위)가 대한축구협회 회장 선거인단을 전면 확대하는 작업에 착수했다.

혁신위는 20일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 박지성 공동위원장 주재로 3차 회의를 개최했다. 유승민 대한체육회 회장을 포함한 위원 전원이 참석한 비공개 회의였다. 이날 혁신위는 현재 300명 이내 간선제로 제한된 회원종목단체 규정을 대한체육회 차원에서 조속히 개정하기로 전격 합의했다. 축구협회 역시 체육회의 정관 개정 방향에 맞춘 선거인단 개편 검토안을 제출해 심도 있는 토론을 벌였다.

상위 기관인 대한체육회는 이미 제도적 기반을 다져놓은 상태다. 체육회는 지난 16일 임시 대의원총회를 열고 기존 2200명이던 선거인단을 9만 2000명으로 40배 이상 늘리는 정관 개정안을 만장일치로 통과시켰다. 이 개정안이 문화체육관광부의 승인을 받으면 축구협회 등 종목단체의 임원과 대의원은 물론, 등록 경기인 전체가 선거권을 갖게 된다. 사실상 직선제로의 전환이다. 회장 궐위 시 60일 이내로 묶여 있던 신임 회장 선출 기한을 연장하는 안도 이번 주 중 체육회 이사회를 거쳐 최종 완료될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K-축구 혁신위원회 공동위원장을 맡은 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 지난 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 2026.07.20 psoq1337@newspim.com

박지성 위원장은 회의 직후 브리핑에서 강한 개혁 의지를 피력했다. 축구협회 선거인단 규모에 대해 "최소 수천 명 이상은 될 것"이라고 예고했다. 일부 시도 축구협회장들의 조직적인 반발 기류에 대해서도 단호했다. 박 위원장은 "반발은 충분히 예상했다"라면서도 "그런 이유로 개편안이 원점으로 돌아갈 일은 절대 없다"라고 잘라 말했다. 이어 "한국 축구가 이 지경이 된 데는 모두의 책임이 있다"라며 "타당하지 않은 이유로 반대만 일삼는 행태는 국민이 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.

특히 박 위원장과 이영표 위원의 자질을 깎아내린 서강일 전북특별자치도축구협회장의 발언에 대해서는 정면으로 응수했다. 앞서 서 협회장은 언론 인터뷰를 통해 "나이와 경험도 적은 이들이 뭘 안다고 혁신을 말하느냐"라고 비난해 축구계의 공분을 샀다. 박 위원장은 이에 대해 "그분의 직책과 위치에 전혀 맞지 않는 부적절한 행동이었다"라며 "대중이 왜 거부반응을 보였는지 스스로 돌아봐야 한다"라고 직격탄을 날렸다.

현재 한국 축구는 수장과 국가대표팀 감독이 모두 비어 있는 초유의 행정 공백 상태다. 당장 9월 아시안게임과 내년 1월 아시안컵이 코앞으로 다가왔다. 차기 집행부 구성이 시급하다는 지적이 나오는 이유다. 하지만 혁신위는 졸속 선거만큼은 막겠다는 입장이다. 박 위원장은 "시급성에는 공감하지만 대회 일정에 쫓겨 준비 안 된 선거를 치를 수는 없다"라며 "많은 이들이 인정할 수 있는 공정하고 대표성 있는 환경을 만드는 것이 최우선 과제"라고 강조했다.

혁신위는 거버넌스 개편 외에도 유소년 등 단계별 선수 성장을 위한 철학 정립을 핵심 과제로 설정했다. 혁신위는 다음 회의에서 각 기관별 주요 사업과 필요 예산안을 취합해 구체적인 실행 방안을 다룰 계획이다.

psoq1337@newspim.com

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신진서, AI 카타고에 첫 패배 안기다 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 세계 최강 프로기사 신진서 9단이 인공지능(AI) 카타고의 벽을 넘었다. 신진서는 19일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 2국에서 바둑 AI 카타고를 상대로 290수 만에 흑 4집 반 승리를 거뒀다. [서울=뉴스핌] 생성형 AI가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트. [그래픽:CHAT GPT] 이로써 신진서는 지난 17일 1국 패배를 설욕하고 승부를 1승 1패 원점으로 돌렸다. 최종 승자는 3국에서 가려진다. 이번 승리는 2점 접바둑으로 치러졌지만 의미가 작지 않다. 신진서는 현존 최고 성능의 바둑 AI로 평가받는 카타고를 공식 대국에서 꺾은 첫 프로기사가 됐다. 카타고는 그동안 프로기사들과의 연습 대국에서 2점 핸디캡을 주고도 압도적인 모습을 보여왔다. 3점으로 버티는 기사도 많지 않았고, 4점을 놓고도 패하는 사례가 있었다. 신진서는 이날 초반부터 두텁게 판을 짜며 자신이 준비한 흐름으로 대국을 끌고 갔다. 신진서는 160수까지 우세를 유지하며 안정적으로 판을 운영했다. 카타고는 중앙에서 전투를 걸며 반격을 시도했지만, 신진서는 침착하게 대응했다. 승부처에서도 흔들리지 않았다. 신진서는 192수와 194수로 카타고를 압박하며 다시 흐름을 가져왔다. 이후 카타고가 재차 중앙에서 변화를 만들었지만, 신진서는 자신의 구상을 지키며 끝내 리드를 내주지 않았다. 10년 전 이세돌 9단은 알파고와 호선 대국에서 역사적인 1승(4패)을 거뒀다. 이후 AI의 기력이 비약적으로 발전한 상황에서 나온 신진서의 2점 접바둑 승리도 인간 기사에게 의미 있는 성과로 평가된다. 신진서는 이번 대국 승리로 승리 수당 5000만원도 확보했다. 대국은 3번기로 진행되며, 신진서가 2승 이상을 거두면 부상으로 제네시스 G90을 받는다. football1229@newspim.com 2026-07-19 15:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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