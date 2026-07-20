익산시, 민관협력 협의체 본격 추진…시민참여 정책결정

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 20일 민관협력 협의체 구성해 시민참여형 정책결정체계 구축하겠다고 밝혔다
- 시는 민선9기 핵심과제 중심 8개 분야 실무형 협의체를 만들어 현안 논의와 실행 가능한 정책을 도출할 계획이다
- 최정호 시장은 협의체를 통해 현장 목소리와 집단지성을 시정에 반영해 시민 중심 행정을 실현하겠다고 말했다
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시민·전문가·유관기관 참여 확대, 정책 기획부터 실행까지 협력
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 시민과 전문가가 함께 지역 현안을 논의하고 해결하는 민관협력 협의체를 구성해 시민 참여형 정책 결정체계를 구축한다고 20일 밝혔다.
시는 이날 시청 대회의실에서 최정호 시장 주재로 '민관협력 협의체 추진계획 보고회'를 열고 분야별 협의체 구성과 운영 방안을 논의했다.
민관협력 협의체는 행정이 정책을 일방적으로 결정하는 방식에서 벗어나 정책 기획 단계부터 시민과 전문가, 유관기관 및 단체가 함께 참여해 의견을 수렴하고 해법을 찾는 협력 시스템 구축에 중점을 두고 있다.
시는 민선 9기 핵심 정책과제를 중심으로 원도심 소생, 재정혁신, 피지컬 AI, 기업유치 등 8개 분야의 실무형 협의체를 구성할 계획이다.
각 협의체는 전문가와 시민, 이해관계자, 유관단체, 실무 공무원 등이 참여하는 정책 공동체로 운영된다. 전체회의와 실무 분과회의를 통해 현안을 논의하고 실행 가능한 정책을 도출해 민선 9기 핵심 사업에 반영할 방침이다.
또 다양한 계층의 시민들이 시정에 직접 참여할 수 있도록 참여 문턱을 낮춰 정책의 전문성과 현장성을 함께 높여 나갈 계획이다.
최정호 익산시장은 "시민이 체감하는 변화는 행정력만으로 이뤄낼 수 없다"며 "시민과 전문가, 단체가 함께 토론하는 협의체를 통해 현장의 목소리와 집단지성을 시정에 반영해 진정한 시민 중심 행정을 실현하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com