포천시, 2026년 주민등록 사실조사로 중점 조사 세대 점검

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 20일부터 12월 14일까지 전 시민 대상 주민등록 사실조사를 실시했다
- 비대면조사는 20일부터 9월 7일까지 정부24 앱으로 진행하며 참여 세대는 방문조사에서 제외된다
- 비대면 미참여·중점조사 세대는 9월 8일부터 11월 9일까지 이통장·공무원 방문조사를 받게 된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 이달 20일부터 12월 14일까지 포천시민 전체를 대상으로 '2026년 주민등록 사실조사'를 실시한다고 밝혔다. 이번 조사는 행정안전부가 전국적으로 진행하는 주민등록 사실조사의 일환으로 주민등록 통계의 정확성을 높이기 위한 것이다.
주민등록 사실조사는 주민등록상의 주소와 실제 거주지가 일치하는지 확인하는 조사로 비대면조사와 방문조사로 나눠 진행된다.
비대면조사는 7월 20일부터 9월 7일까지 진행된다. 대상자는 본인의 주민등록지에서 스마트폰으로 '정부24' 앱에 접속해 별도의 회원가입 없이 일회성 간편인증으로 본인을 확인한 뒤 사실조사 항목에 응답하면 된다. 조사 참여 시 휴대전화 위치기반(GPS)으로 실제 거주지가 확인되기 때문에 반드시 주민등록지 주소에서 참여해야 하며 같은 주소지에 거주하는 세대의 경우 세대원 1명이 세대를 대표해 응답할 수 있다. 비대면조사에 참여한 세대는 이후 실시되는 방문조사 대상에서 제외된다.
방문조사는 9월 8일부터 11월 9일까지 실시되며 비대면조사에 참여하지 않은 세대와 '중점조사 대상 세대'를 중심으로 진행된다. 이·통장과 읍·면·동 공무원이 직접 거주지를 방문해 주민등록 사항과 실제 거주 여부를 확인하는 방식으로 이뤄진다. 중점조사 대상이 포함된 세대는 1차 비대면조사에 참여했더라도 반드시 방문조사를 받게 된다.
중점조사 대상 세대는 100세 이상 고령자, 5년 이상 장기 거주불명자, 사망의심자, 복지취약계층, 장기 미인정결석 및 학령기 미취학아동이 포함된 세대로 이들에 대해서는 생존 여부 및 실제 거주 상황 등을 보다 면밀히 점검할 예정이다.
포천시 관계자는 "주민등록 사실조사는 다양한 정책 수립의 밑바탕이 되는 기초자료를 수집하는 중요한 조사"라며 "9월 7일까지 진행되는 비대면조사에 시민 여러분의 적극적인 참여와 주변 홍보를 부탁드린다"고 말했다. 이어 "이·통장과 읍면동 공무원이 조사를 위해 세대를 방문할 경우 조사에 원활히 협조해 주시기를 당부드린다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com