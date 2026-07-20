전북교육청, 전북권 대학 입시설명회 개최…대입 전략 지원

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 20일 2027학년도 대입 설명회를 연다고 밝혔다.
- 오는 25일 전북교육청서 도내 6개 대학이 입시전형을 안내한다.
- 입학사정관 1대1 상담도 열려 맞춤형 진학지도를 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오후 1시30분부터 4시30분까지 1대1 맞춤 상담, 현장 참여 방식 진행
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 학생과 학부모, 교사들에게 2027학년도 대입 준비를 위한 진학 정보를 제공하기 위해 전북권 주요 대학 입시설명회를 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 설명회는 오는 25일 오후 1시부터 전북교육청 창조나래 시청각실 등에서 열리며 교육수요자의 정확한 입시 정보 제공과 교사들의 진학지도 역량 강화를 위해 마련됐다.
행사에는 전북대, 국립군산대, 원광대, 전주대, 전주교대, 우석대 등 도내 주요 대학 6개교가 참여한다. 각 대학은 지난해 입시 결과를 바탕으로 2027학년도 입학전형 요강과 주요 지원 전략을 안내할 예정이다.
특히 대학별 설명회와 함께 오후 1시30분부터 4시30분까지 입학사정관이 참여하는 1대1 맞춤형 대입 상담실을 운영한다. 참가자들은 학과별 전형 특징과 지원 방향 등에 대해 구체적인 상담을 받을 수 있다.
설명회는 사전 신청 없이 현장 참여가 가능하며 대학별 상담 일정에 맞춰 참여할 수 있다.
최은이 전북교육청 중등교육과장은 "이번 설명회는 수험생들이 지역 주요 대학의 강점과 입학전형 정보를 정확히 파악하고 자신에게 맞는 대입 전략을 세우는 데 도움을 주기 위해 마련했다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com