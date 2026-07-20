인구보건복지협회·강원공무원노조, 근무환경 개선 등 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 인구보건복지협회 강원지회와 강원도청 공무원노조가 20일 공무원 건강증진과 복지 향상 위한 MOU를 체결했다
- 협약에 따라 조합원 대상 맞춤형 의료서비스와 예방 중심 건강관리 프로그램을 운영해 의료접근성과 건강생활 문화를 강화한다
- 양 기관은 공동 사업과 상호 홍보를 통해 조합원 복지와 건강한 직장 문화 조성을 지속 추진하기로 했다
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 인구보건복지협회 강원지회와 강원특별자치도청공무원노동조합은 20일 공무원 노동자의 건강증진과 근무환경 개선 및 복지 향상을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.
이번 협약은 두 기관 간의 상호 협력을 바탕으로 공무원 노동자의 의료접근성을 높이고 예방 중심의 건강관리 체계를 강화해 건강한 근무환경 조성과 조합원의 복지 증진에 기여하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 조합원을 대상으로 한 건강교육, 의료상담, 건강관리, 예방접종, 건강검진 등 맞춤형 의료서비스를 제공하고 예방 중심의 건강관리 프로그램 운영 및 건강생활 실천 문화를 확산한다. 또 협회의 가족보건의원과 강원특별자치도청공무원노동조합의 주요 사업 및 건강증진 활동에 대한 상호 홍보를 진행한다.
장시택 인구보건복지협회 강원지회장은 "공무원 노동자의 건강은 양질의 행정서비스와 조직의 지속가능성을 담보하는 중요한 기반"이라며 "이번 양해각서를 통해 예방 중심의 건강관리와 다양한 의료서비스 제공으로 조합원의 건강증진 및 복지 향상에 실질적인 도움이 되도록 적극 협력하겠다"고 말했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 조합원의 건강관리와 복지 향상을 위한 공동 사업을 지속적으로 추진하고 건강한 직장 문화의 조성을 위해 협력을 강화할 예정이다.
onemoregive@newspim.com