동양생명, 전국 25개 영업점서 금융소비자보호 교육

AI 핵심 요약beta
- 동양생명은 20일 상반기 '찾아가는 금융소비자보호 교육'을 완료했다고 밝혔다
- 5~6월 전국 25개 영업점 방문해 민원 사례와 예방 방안을 공유했다
- 민원 분석 기반 교육 고도화와 3단계 교육체계로 완전판매 문화를 확산할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 금융소비자보호와 불완전판매 예방을 위한 2026년 상반기 '찾아가는 금융소비자보호 교육'을 마쳤다고 20일 밝혔다.
이번 교육은 소비자중심경영 강화 활동의 일환으로 지난 5월부터 6월까지 진행됐다. 금융소비자보호 담당 직원들이 전국 25개 영업점을 직접 방문해 주요 민원 사례와 예방 방안을 공유했다.
동양생명은 영업관리자가 조직별 소비자보호 수준을 체계적으로 점검할 수 있도록 관련 교육을 진행했다. 설계사에게는 고객 눈높이에 맞춘 상품 설명과 민원 발생 전 초기 대응의 중요성을 강조했다.
동양생명은 앞으로 민원 발생 현황과 주요 사례를 지속적으로 분석해 교육 콘텐츠를 고도화하고, 영업 현장과의 소통도 확대할 계획이다.
조운근 동양생명 금융소비자보호총괄책임자(CCO)는 "금융소비자보호의 중요성을 지속적으로 인식하고 소비자 중심의 업무 문화를 정착시키고 있다"며 "고객과의 신뢰를 최우선 가치로 삼아 소비자와 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
한편 동양생명은 영업관리자 대상 소비자보호 위험요인 관리지표 점검·모니터링 교육, 전체 설계사 대상 민원 사례 중심 대면 교육, 전 임직원 대상 '소비자보호 데이(DAY)' 운영 등 3단계 교육체계를 통해 완전판매 문화를 확산하고 있다.
yunyun@newspim.com