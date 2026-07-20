우리은행, 인기 유튜버 '미미미누'와 함께 '청소년 금융교육' 힘쓴다

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 20일 미미미누와 금융교육 콘텐츠를 공개했다.
- 콘텐츠는 1사1교 금융교육 홍보와 청소년 맞춤 교육에 초점 맞췄다.
- 모의투자 게임 등으로 투자 개념을 쉽게 풀어냈다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 우리은행(은행장 정진완)은 금융감독원이 주관하는 '1사1교 금융교육' 홍보를 위해 인기 크리에이터 미미미누와 함께 제작한 유튜브 예능 콘텐츠를 공개했다고 20일 밝혔다.
'1사1교 금융교육'은 전국의 초·중·고등학교와 금융회사 본·지점이 자매결연을 맺고 학생들에게 생생한 금융교육을 제공하는 금융감독원의 대표적인 교육 사업이다. 우리은행은 지난 2015년부터 연령별 맞춤형 금융교육 콘텐츠를 지속적으로 개발하며 청소년 금융교육에 앞장서 왔다.
이번에 선보인 콘텐츠는 청소년층에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 미미미누가 일일 고등학생으로 변신해 학교에서 보내는 하루를 유쾌하게 그려냈다. 미미미누는 학생들과 함께 금융교육을 듣고 금융 뮤지컬에 직접 참여하며 자연스럽게 금융 지식을 습득하는 모습을 보여준다.
특히, 최근 투자에 대한 높은 사회적 관심을 반영해 심도 있는 투자 교육도 포함됐다. 학생들이 직접 참여하는 '모의투자 게임' 프로그램을 통해 자칫 복잡하고 어려울 수 있는 투자의 개념을 학생들의 눈높이에 맞춰 흥미롭게 풀어낸 점이 특징이다.
우리은행 사회공헌부 황보관우 대리는 "금감원이 주관하는 '1사1교 금융교육'을 청소년들이 더욱 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 대중적인 크리에이터와의 협업을 기획했다"며, "앞으로도 올바른 금융 관념을 지닐 수 있도록 아낌없는 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.
한편, 우리금융그룹은 취약계층 아동을 위한 '우리1899 어린이 금융교육'과 고령층 디지털 금융 역량 강화를 위한 'WOORI 어르신 IT 행복배움교실' 등 전 세대를 아우르는 차별화된 사회공헌 사업을 추진하며, 포용금융 실천을 위해 꾸준히 노력해 오고 있다.
ssup825@newspim.com