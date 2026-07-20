오스템임플란트, '중국법인 오스템미팅 서울 2026' 개최

AI 핵심 요약beta
- 오스템임플란트가 20일 중국 치과의사 초청해 서울서 학술·교육 행사를 개최했다
- 중국 30여개 성·시 치과의사 280여명 참석해 최신 임플란트 임상과 디지털 덴티스트리 기술을 체험했다
- 중국법인 설립 20주년 기념 행사로 양국 치과 의료계 교류·협력 확대와 K-임플란트 경쟁력 강화 의지를 밝혔다
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한·중 임상가 강연·토론·라이브서저리 진행
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오스템임플란트는 중국법인 설립 20주년을 맞아 중국 전역의 치과의사들을 초청해 서울에서 학술·교육 행사인 '중국법인 오스템미팅 서울 2026'을 개최했다고 20일 밝혔다.
회사에 따르면 행사는 지난 6일부터 10일까지 4박 5일간 진행됐으며, 중국 30여개 성·시에서 활동하는 치과의사 280여명이 참석했다. 회사는 참가자들에게 국내 치의학 교육 시스템과 디지털 덴티스트리 기술을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공했다고 설명했다.
'오스템미팅'은 최신 치과 임상 술식과 임플란트 치료 노하우를 공유하는 오스템임플란트의 대표 학술·교육 프로그램이다. 매년 해외 법인별로 현지에서 열리지만, 올해는 중국법인 설립 20주년을 기념해 서울에서 개최됐다.
참가자들은 '골 결손 및 중증 임상 치료 솔루션'을 주제로 한·중 양국 임상가들의 강연과 토론에 참석했으며, 실시간 수술 시연(라이브 서저리)도 참관했다. 또 디지털 워크플로우를 구성하는 장비와 소프트웨어, 임상교육 시스템, 고객지원 체계 등을 살펴보며 회사의 디지털 치과 솔루션을 체험했다.
행사 기간에는 중국법인 설립 20주년을 기념하는 갈라 디너와 서울 주요 명소를 둘러보는 프로그램도 함께 진행됐다. 오스템임플란트 중국 총괄사장은 "중국법인 설립 20주년을 맞아 고객들과 치의학 지식과 임상 경험을 공유하기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "양국 치과 의료계의 교류와 협력을 확대하는 계기가 됐다"고 말했다.
중국 난징시 보루이쟈치과의 샨텅페이 원장은 "강의 내용이 임상에 바로 활용할 수 있을 정도로 실질적이었다"며 "오스템임플란트의 시설과 교육 시스템도 인상적이었다"고 말했다.
옌타이시 캉터치과의 꽌찌엔 원장도 "체계적인 교육 프로그램과 서비스가 중국 치과의사들에게 많은 도움이 되고 있다"며 "앞으로도 교육과 제품 개발이 지속되길 기대한다"고 밝혔다.
김희수 오스템임플란트 중국법인장은 "중국은 세계 최대 규모의 임플란트 시장이자 성장 속도가 빠른 시장"이라며 "제품 경쟁력과 임상교육을 바탕으로 K-임플란트의 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com