BC카드, 금융결제원과 '국가 간 QR결제' 확대…동남아 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- BC카드가 20일 금융결제원과 국가 간 QR결제 확대 MOU를 체결했다
- 금융결제원 네트워크와 국내 인프라를 연동해 동남아 등 아시아 전역으로 서비스 범위를 넓힐 계획이다
- 방한 외국인은 자국 QR앱으로 국내 30만 페이북 가맹점에서 결제 가능해지고 양사는 CPM 규격과 운영 체계를 공동 마련한다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 금융결제원과 손잡고 국가 간 QR결제 네트워크 확대에 나선다고 20일 밝혔다.
BC카드는 지난 16일 서울 명동 금융결제원 본관에서 금융결제원과 '국가 간 QR결제 서비스 연동 및 활성화'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 김영우 BC카드 사장과 채병득 금융결제원장 등이 참석했다.
이번 협약은 국가별로 QR결제망을 개별 연동하던 방식에서 벗어나 금융결제원이 구축 중인 국가 간 QR결제 네트워크를 활용해 서비스 대상 국가를 확대하기 위해 마련됐다.
BC카드는 해당 네트워크와 국내 QR결제 인프라를 연결하는 매입사로 참여해 동남아시아를 비롯한 아시아 전역으로 서비스 범위를 넓힐 계획이다.
서비스가 확대되면 방한 외국인은 별도의 앱을 설치하지 않고도 자국에서 이용하던 QR결제 서비스를 국내 편의점과 면세점 등 전국 약 30만개 페이북 QR 가맹점에서 사용할 수 있게 된다.
BC카드는 앞서 대만과 일본의 QR결제 서비스를 국내 가맹점과 연동해 운영해왔다. BC카드가 관련 결제 데이터를 분석한 결과 최근 2년간 결제 건수는 7.3배, 결제 금액은 9배 증가한 것으로 나타났다.
양사는 고객이 스마트폰에 QR코드를 생성해 가맹점에 제시하는 CPM(Customer Presented Mode) 방식의 국가 간 QR결제 규격과 운영 체계도 공동으로 마련할 예정이다.
김영우 BC카드 사장은 "금융결제원이 구축하는 국가 간 QR결제 네트워크와 BC카드의 국내 QR 가맹점 인프라를 연결하는 의미 있는 협력"이라며 "더 많은 방한 외국인이 국내 어디서나 편리하게 QR결제를 이용할 수 있도록 서비스를 확대하고, 가맹점에도 새로운 결제 기회를 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com