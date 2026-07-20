전주 명품복숭아 직거래장터 22일 풍남문광장서 개최

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 22일 풍남문광장에서 전주복숭아 직거래 행사를 연다.
- 마도카·대옥계·그레이트점보를 시중가보다 10~20% 싸게 판다.
- 전주시는 이번 행사로 복숭아 우수성을 알리고 농가를 돕는다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 전주복숭아의 우수성을 알리고 지역 농산물 소비 촉진을 위해 오는 22일 풍남문광장에서 '제28회 명품전주복숭아 직거래 행사'를 개최한다고 20일 밝혔다.
전주시농업기술센터와 명품전주복숭아축제추진위원회가 마련한 이번 행사는 시민은 물론 전주를 찾은 관광객과 외국인 방문객들에게 전주복숭아의 뛰어난 맛과 품질을 알릴 예정이다.
행사장에서는 과중과 크기, 당도 등 품질이 검증된 마도카, 대옥계, 그레이트점보 등 전주 대표 복숭아 품종을 판매한다. 복숭아는 3㎏ 상자 기준 시중가보다 10~20% 저렴한 가격에 구매할 수 있다.
판매 부스는 오후 7시까지 운영되며 준비한 물량이 모두 소진되면 조기 종료된다.
노은영 전주시농업기술센터 소장은 "전주복숭아의 우수성을 널리 알리고 이상기후와 물가 상승으로 어려움을 겪는 복숭아 농가에 도움이 되고자 직거래 행사를 마련했다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com