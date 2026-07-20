파두, 2분기 영업이익 163억원

AI 핵심 요약beta
- 파두는 20일 2분기 매출 732억원, 영업이익 163억원을 기록했다.
- 상반기 누적 매출 1327억원으로, 전년 연간 매출 합계에 근접했다.
- 신규 수주 3400억원을 넘어 하반기 성장 기대를 높였다.
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글로벌 고객사 확대 효과 기대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터센터 반도체 기업 파두는 잠정 실적 공시를 통해 올해 2분기 매출 732억원, 영업이익 163억원을 기록했다고 20일 밝혔다.
회사에 따르면 매출은 전 분기(595억원)보다 약 23% 증가했으며, 지난해 같은 기간과 비교하면 3배 이상 늘었다. 영업이익은 1분기 77억원에서 163억원으로 증가해 전 분기 대비 약 111% 성장했다.
상반기 누적 매출은 1327억원, 영업이익은 240억원을 기록했다. 상반기 매출은 지난 2024년과 2025년 연간 매출 합계인 1395억원에 근접했으며, 회사는 이를 바탕으로 수익 기반을 강화했다고 설명했다.
파두는 올해 들어 공시 기준 신규 수주 규모가 3400억원을 넘어섰으며, 이를 기반으로 하반기 실적 확대를 기대하고 있다. 글로벌 고객사를 늘리는 한편 서버 OEM 고객도 새롭게 확보하며 사업 기반을 확대하고 있다.
회사는 주력 제품인 Gen5 SSD 컨트롤러 공급을 지속 확대하는 동시에 차세대 Gen6 제품도 시장 수요에 맞춰 공급할 수 있는 체계를 갖췄다고 밝혔다.
또 기업용 SSD 컨트롤러 사업은 계절성과 수급 변동 영향이 상대적으로 적고 장기 공급계약을 기반으로 고객사가 확대되는 사업 구조인 만큼 안정적인 매출 확보가 가능할 것으로 전망했다.
남이현 파두 대표는 "1분기 흑자 전환에 이어 2분기에는 안정적인 수익 구조를 구축했다"며 "고객 다변화와 AI 반도체 시장 성장에 따른 기업용 SSD 컨트롤러 수요 확대를 바탕으로 하반기에는 상반기보다 더욱 큰 성장을 기대하고 있다"고 말했다.
nylee54@newspim.com