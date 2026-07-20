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이진경, 골프존 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 5차 대회 우승

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  • 이진경이 19일 WGTOUR 5차 대회에서 23언더파로 우승했다.
  • 이번 대회는 총상금 8천만원 규모로 80명이 출전해 36홀 스트로크 플레이로 진행됐다.
  • 이진경은 우승 상금과 대상 포인트, 차량 이용권에 이어 243.2M 기록으로 1879 장타상도 받았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이진경이 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 5차 대회 우승을 차지했다. 개인 통산 4번째 우승이다.

골프존이 "지난 19일 대전 골프존조이마루 챔피언스홀 경기장에서 개최한 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 5차 대회 결선에서 이진경이 1라운드 12언더파, 2라운드 11언더파, 최종 합계 23언더파로 정상에 섰다"고 20일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=지난 19일(일) 대전 골프존조이마루에서 열린 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 5차 대회 시상식에서 (왼쪽부터)골프존 박강수 대표, 우승자 이진경, 롯데렌탈 주식회사 조근행 상무가 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=골프존] 2026.07.20 iaspire@newspim.com

총상금 8천만원의 이번 5차 대회는 국내 스크린골프투어 발전을 위해 골프존과 오랜 연을 맺어온 롯데렌터카가 메인 스폰서로 참여했다. 이어 서브 후원으로는 챌린저 골프웨어, 스릭슨, 캐디톡, 비엔나커피하우스, 1879가, 대상포인트 스폰서에는 주류기업 골든블루가 함께했다.

경기는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로, 골프존 코스 및 그린 난도 4, 전장 6,087M의 파인스톤CC(18홀, Par72)에서 치러졌다. 이번 경기가 치러진 파인스톤CC는 미세한 그린 브레이크를 읽어내는 능력이 스코어 메이킹을 위한 키포인트로 선수들의 각기 다른 플레이 전략을 지켜볼 수 있었다. 예선 통과 선수, 신인 상위 및 추천선수까지 총 80명의 선수가 출전했고, 1라운드 종료 후 백카운트 방식 컷오프를 통해 상위 60명이 우승자리를 놓고 승부를 이어갔다.

이번 5차 결선 1라운드는, WGTOUR 선수들의 실력 상향을 느낄 수 있었던 만큼 타수 차가 크지 않은 촘촘한 격차로 진행됐고 최종라운드 역시 스크린 여제들의 치열한 승부가 관전포인트였다. 서초비, 조윤정과 공동 선두로 최종라운드에 나선 이진경은 전반 홀 흔들리지 않는 차분한 플레이를 보여줬고, 8번홀 버디를 시작으로 선두 흐름을 잡아냈다. 빠른 속도로 선두를 추격하는 선수들의 경기 속에서도 이진경은 일정한 구질과 침착한 경기력으로 후반홀에서만 7개의 버디를 기록하며 최종 합계 23언더파로 WGTOUR 통산 4승의 영광을 안았다.

최종라운드 9번홀부터 이진경과 공동 선두를 다툰 조예진의 다음 행보도 갤러리들에게 기대감을 심어줬다. 장타자 조예진은 긴 전장에서 전략적인 플레이로 스코어를 챙기며 경기 관람에 재미를 더했으나, 18번홀 마지막 버디 찬스를 아쉽게 놓치며 22언더파로 준우승을 기록했다.

기존 WGTOUR 여제들의 활약도 관전포인트였다. 1라운드에서 비교적 활약을 보이지 못한 홍현지는 최종라운드에서 단숨에 13타를 줄여 최종합계 21언더파로 김나영2와 공동 3위로 경기를 마쳤다. 박단유 역시 최종 합계 20언더파로 박사과, 배진리, 이서윤과 공동 5위로 홀아웃했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=지난 19일 대전 골프존조이마루에서 열린 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 5차 대회에서 우승자 이진경이 18번홀 챔피언샷 버디 기록 후 기뻐하고 있다 [사진=골프존] 2026.07.20 iaspire@newspim.com

팬이라면 누구나 무료 관람이 가능한 WGTOUR의 하반기를 알리는 이번 경기 역시 현장 열기가 뜨거웠다. 많은 갤러리들이 찾은 골프존조이마루에서는 다과 제공 및 사전등록 이벤트, 포토존을 통해 스크린골프투어의 매력을 전했다. 최종라운드 시작 전 대회 성적 상위 6명의 선수를 맞힌 회원에게 G-PASS 포인트를 지급하는 승부 예측 이벤트는 경기 당일 15시 30분까지 참여 가능했으며, 결과는 GTOUR 승부 예측 메인 페이지 내 참가한 대회의 '결과 확인하기' 또는 골프존 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

경기 종료 후 진행된 시상식을 통해 우승자에게 우승 상금 1천 7백만원과 대상 포인트 2천 포인트, 우승트로피, 우승 재킷, 꽃다발을 시상하고 축하하는 자리를 가졌다. 또한 우승 부상으로 롯데렌터카 차량&관리 이용권도 지급했다.

우승자 이진경은 "항상 아낌없는 지원을 해주시는 모든 관계자분들께 진심으로 감사드린다는 말씀을 전하고 싶다"라며 "꾸준히 연습한 결과 좋은 결과를 얻을 수 있던 것 같다, 하반기에도 지금까지 해왔던 것처럼 열심히 준비해 매 대회 TOP10 안에 드는 좋은 모습을 보여드리겠다"라고 우승 소감을 밝혔다. 또한 시즌 1개 대회에 한해 드라이버 비거리가 가장 멀리 나간 선수에게 수여하는 '1879 장타상'은 비거리 243.2M를 기록한 이진경 선수에게 돌아갔다. 

iaspire@newspim.com

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스페인, 아르헨 꺾고 월드컵 우승 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '무적함대' 스페인이 '축구의 신' 리오넬 메시를 울리며 세계 축구 정상을 탈환했다. 스페인은 20일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전에서 연장 후반 1분에 터진 페란 토레스의 결승골로 아르헨티나를 1-0으로 꺾었다. 스페인은 2010 남아공 월드컵 이후 16년 만에 사상 두 번째 월드컵 우승을 달성하며 역대 7번째로 월드컵 2회 이상 우승국 반열에 올랐다. 반면 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 타이틀 방어에 실패했다. 메시의 통산 6번째이자, 사실상 그의 월드컵 '라스트 댄스'도 눈물로 막을 내렸다. 스페인은 여자 월드컵(2023년 우승)과 남자 월드컵 우승 트로피를 모두 보유하는 최초의 국가가 됐다. 유럽의 역대 우승 횟수는 13회로 늘었다. 남미는 10회다. 스페인은 우승 상금 5000만 달러(약 745억원), 아르헨티나는 3300만 달러를 받는다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나의 리오넬 메시가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 허용하자 아쉬운 표정을 짓고있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 경기 초반부터 양 팀은 강력한 압박과 정교한 빌드업으로 맞붙었다. 전반 5분 스페인의 '19세 초신성' 라민 야말이 다니 올모와 패스를 주고받은 뒤 왼발 슈팅으로 포문을 열었으나 에밀리아노 마르티네스 골키퍼의 선방에 막혔다. 아르헨티나도 곧바로 메시의 배후 침투로 반격했으나, 우나이 시몬 골키퍼가 빠르게 뛰어나와 공을 걷어냈다. 이후 주도권은 서서히 스페인 쪽으로 넘어갔다. 스페인은 유기적인 패스 워크와 즉각적인 전방 압박으로 아르헨티나를 몰아붙였다. 아르헨티나는 전반 44분 핵심 수비수 리산드로 마르티네스가 허벅지 부상으로 쓰러져 니콜라스 오타멘디와 교체되는 악재까지 맞았다. 아르헨티나는 전반 동안 단 1개의 슈팅도 기록하지 못했다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 허용하자 낙심하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 월드컵 역사상 최초로 열린 대규모 하프타임 쇼에서는 마돈나에 이어 한국의 방탄소년단(BTS)이 등장해 인기곡 '다이너마이트'를 부르며 전 세계 팬들을 열광시켰다. 저스틴 비버와 샤키라의 공연까지 이어지며 축제 분위기를 고조시켰다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=그룹 방탄소년단(BTS)가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 하프타임 쇼에서 공연을 펼치고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 후반전에도 스페인의 공세는 계속됐다. 아르헨티나는 후반 시작과 함께 미드필더 니코 곤살레스를 빼고 레안드로 파레데스를 투입하며 중원 싸움을 걸었다. 하지만 로드리를 중심으로 한 스페인의 정교한 빌드업을 제어하지 못했다. 스페인은 후반 17분 미켈 오야르사발과 파비안 루이스 대신 페란 토레스와 페드리를 투입해 공격을 강화했다. 후반 22분 야말의 크로스에 이은 토레스의 헤더와 후반 32분 파우 쿠바르시의 강력한 중거리 슈팅 등 결정적인 기회가 이어졌으나, 모두 아르헨티나의 마르티네스 골키퍼 선방에 걸렸다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 페란 토레스가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 결승골을 터뜨리고 환호하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 정규시간 종료 직전 큰 변수가 발생했다. 후반 추가시간 아르헨티나의 핵심 미드필더 엔소 페르난데스가 쿠바르시에게 거친 반칙을 범해 경고 누적으로 퇴장당했다. 아르헨티나는 수적 열세에 처했다. 이어진 프리킥 상황에서 야말의 날카로운 슈팅마저 마르티네스 골키퍼가 몸을 날려 막아내며 경기는 0의 균형을 깨지 못한 채 연장전으로 돌입했다. 전·후반 90분 동안 슈팅 수 14대0이 말해주듯 스페인이 일방적으로 압도한 흐름이었다. 연장전에서도 스페인의 공세가 이어졌다. 연장 전반 6분 니코 윌리엄스가 골망을 흔들었으나, 앞선 과정에서 미켈 메리노의 반칙이 선언돼 득점이 취소됐다. 아르헨티나는 공격수 훌리안 알바레스를 빼고 수비수 마르코스 세네시를 투입하며 대놓고 승부차기를 노리는 수비 전략으로 버텼다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=라민 야말 등 스페인 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 넣은 페란 토레스를 끌어 안고 기뻐하고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 철통같던 아르헨티나의 방어벽은 연장 후반 시작과 동시에 무너졌다. 연장 후반 1분 페드로 포로가 오른쪽에서 길게 올린 크로스를 윌리엄스가 문전에서 헤더 백패스로 연결했다. 뒤에서 문전으로 쇄도하던 토레스가 이를 강력한 왼발 슈팅으로 연결해 아르헨티나 골문 상단을 꿰뚫었다. 대회 내내 이어진 마르티네스 골키퍼의 선방 쇼를 끝내는 한 방이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인 선수들이 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나의 경기 연장전에서 골을 넣은 페란 토레스와 기쁨을 나누고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아르헨티나를 꺾고 우승한 스페인의 로드리가 20일(한국시간) 월드컵 우승 트로피를 들어 올리며 동료들과 환호하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 시상식에서 박수를 보내고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 실점한 아르헨티나는 뒤늦게 반격에 나섰다. 연장 후반 12분 메시가 페널티 박스 바깥에서 아르헨티나의 경기 첫 번째 슈팅을 날렸으나 메리노의 얼굴에 맞고 굴절됐다. 연장 후반 막판 코너킥 상황에서는 흘러나온 공을 줄리아노 시메오네가 페널티 박스 중앙에서 결정적인 오른발 슈팅으로 연결했으나 골대 위로 벗어났다. 수적 열세를 극복하지 못한 아르헨티나는 끝내 동점골을 터뜨리지 못했다. 이번 대회 월드컵 결승 무대에 오른 역대 최고령 필드 플레이어 기록을 메시가 39세 25일로 새로 썼다. 스웨덴의 군나르 그렌이 보유한 종전 기록 37세 241일을 경신했다. 야말은 쿠바르시(이상 19세)와 함께 20세 미만 월드컵 최다 7경기 출전 타이기록을 세웠다. 이 기록을 단독으로 보유했던 음바페와 동률이다. psoq1337@newspim.com 2026-07-20 07:14
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신진서, AI 카타고에 첫 패배 안기다 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 세계 최강 프로기사 신진서 9단이 인공지능(AI) 카타고의 벽을 넘었다. 신진서는 19일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 2국에서 바둑 AI 카타고를 상대로 290수 만에 흑 4집 반 승리를 거뒀다. [서울=뉴스핌] 생성형 AI가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트. [그래픽:CHAT GPT] 이로써 신진서는 지난 17일 1국 패배를 설욕하고 승부를 1승 1패 원점으로 돌렸다. 최종 승자는 3국에서 가려진다. 이번 승리는 2점 접바둑으로 치러졌지만 의미가 작지 않다. 신진서는 현존 최고 성능의 바둑 AI로 평가받는 카타고를 공식 대국에서 꺾은 첫 프로기사가 됐다. 카타고는 그동안 프로기사들과의 연습 대국에서 2점 핸디캡을 주고도 압도적인 모습을 보여왔다. 3점으로 버티는 기사도 많지 않았고, 4점을 놓고도 패하는 사례가 있었다. 신진서는 이날 초반부터 두텁게 판을 짜며 자신이 준비한 흐름으로 대국을 끌고 갔다. 신진서는 160수까지 우세를 유지하며 안정적으로 판을 운영했다. 카타고는 중앙에서 전투를 걸며 반격을 시도했지만, 신진서는 침착하게 대응했다. 승부처에서도 흔들리지 않았다. 신진서는 192수와 194수로 카타고를 압박하며 다시 흐름을 가져왔다. 이후 카타고가 재차 중앙에서 변화를 만들었지만, 신진서는 자신의 구상을 지키며 끝내 리드를 내주지 않았다. 10년 전 이세돌 9단은 알파고와 호선 대국에서 역사적인 1승(4패)을 거뒀다. 이후 AI의 기력이 비약적으로 발전한 상황에서 나온 신진서의 2점 접바둑 승리도 인간 기사에게 의미 있는 성과로 평가된다. 신진서는 이번 대국 승리로 승리 수당 5000만원도 확보했다. 대국은 3번기로 진행되며, 신진서가 2승 이상을 거두면 부상으로 제네시스 G90을 받는다. football1229@newspim.com 2026-07-19 15:41

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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